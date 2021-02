Verplichte beleggingen in vuurwapens, viel dat wel te verenigen met zijn artseneed?

Beeld Jiri Buller

De Rotterdamse maag-darm-leverarts Serge Zweers (36) had aan een avondje googelen genoeg om te ontdekken dat het geld voor zijn oudedagsvoorziening wordt belegd in een aantal dubieuze bedrijven die totaal niet passen bij de beroepseed die hij heeft afgelegd. De SPMS, het verplichte pensioenfonds voor de 17 duizend vrijgevestigde specialisten, blijkt over aandelen te beschikken in bedrijven die wapens en gokkasten maken en die het milieu vervuilen. Op de duurzaamheidsladder van de duurzame beleggers bungelt het fonds op een 40ste plek, nog onder de pensioenfondsen van Shell en Heineken. Hij schrijft er een opiniestuk over voor artsenvakbad Medisch Contact en wordt nu overspoeld met reacties van collega’s. ‘Ik schaam me een ongeluk dat ik, weliswaar verplicht, bij een dergelijke club betrokken ben’, schrijft een van hen.

Waarom besloot u om de beleggingsportefeuille na te lopen?

‘Ik had me net gevestigd als specialist en kreeg de aanmelding binnen voor het pensioenfonds. De website van het fonds belooft een bijdrage aan een leefbare wereld, dus ik werd nieuwsgierig. Ik ben gewoon begonnen bij de letter A, een kleine veertig bedrijven, en ik kon niet geloven wat ik tegenkwam. AeroVironment bijvoorbeeld, dat op de website raketlanceersystemen aanprijst en drones om precisiebombardementen mee uit te voeren. Even verderop een producent van vuurwapens, een fabrikant van gokkasten en een oliemaatschappij die een paar jaar geleden voor miljarden heeft geschikt met justitie om vervuilde gebieden te laten saneren. Ik ben geen onderzoeksjournalist, ik ben na een paar uur gestopt, maar toen wist ik genoeg. Die beleggingen zijn helemaal niet zo duurzaam en verantwoord als op de site wordt beweerd.’

Andere pensioenfondsen en verzekeraars beleggen soms ook in dat soort bedrijven. Is dat erger als het om het geld van artsen gaat?

‘Artsen leggen een eed af, en daarin beloven we dat we onze verantwoordelijkheid voor de samenleving erkennen. We wijden onze carrière aan de gezondheid en het welzijn van onze medemens en dan krijgen we aan het einde van de rit pensioengeld dat deels is verdiend door te beleggen in sectoren die het tegengestelde effect hebben. Wat is dan de balans aan het einde van mijn carrière? Heeft mijn werk dan nog wel zin? Beleggen in wapenhandel behoeft geen uitleg. En investeren in gokkasten? We kennen als artsen gezinnen die kapotgaan aan een gokverslaving. En het financieren van bedrijven die verantwoordelijk zijn voor milieuvervuiling en klimaatverandering? De gezondheidsschade die daaruit voortvloeit staat onder artsen allang niet meer ter discussie.

‘Ik kom in de beleggingsportefeuille bedrijven tegen die mijlenver afstaan van de waarden die ik als arts nastreef. Juist ons pensioenfonds zou, vanwege de achtergrond van de deelnemers, in de top tien van duurzame beleggers moeten staan.’

Hoe reageerden uw collega’s op uw artikel?

‘Ik heb een overweldigend aantal steunbetuigingen van collega’s binnen, die schrijven dat ik ze de ogen heb geopend. Ze voelen zich gewetensbezwaard, schrijven ze, dat ze verplicht bij dit pensioenfonds zijn aangesloten. Er was ook een gepensioneerde arts die zich niet in mijn kritiek kon vinden. ‘Ach collega’, schreef hij, ‘waar tank jij dan en hoe verwarm je dan je huis?’ Dat vind ik een dooddoener. Niet voor niets zijn daarvoor alternatieven in opkomst. Dat je je beweegt in de samenleving zoals die nu is, betekent nog niet dat je geen verandering mag nastreven.’

Hoe nu verder?

‘De komende periode zal blijken hoe integer onze beroepsgroep is. Nu we weten hoe het ervoor staat, zou het ­hypocriet zijn als we het erbij lieten zitten. Ik weet dat een aantal collega’s het pensioenfonds heeft aangesproken op de wijze waarop ze de deelnemers hebben voorgelicht, ze hebben het bestuur opgeroepen om het beleggingsbeleid aan te passen.

‘De vraag is of de verontwaardiging groot genoeg is om verandering teweeg te brengen. Het zou goed zijn als iedereen zijn eigen pensioenfonds eens onder de loep nam op dit aspect. Met al die miljarden premiegeld die wij laten beleggen kunnen we onze stempel drukken op hoe de wereld zich de komende jaren kan ontwikkelen.’