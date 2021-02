Verplichte bedenktijd van vijf dagen voor abortus moet wordt afgeschaft, vindt meerderheid in de Tweede Kamer

Een abortuskliniek in Amsterdam. Beeld Aurélie Geurts

Het voorstel is een initiatief van Corinne Ellemeet (GroenLinks) en Lilianne Ploumen (PvdA). Zij stellen dat vrouwen ‘niet lichtzinnig’ besluiten over een abortus en een verplichte bedenktermijn ‘geen recht doet’ aan het proces dat vrouwen tot zo’n beslissing brengt.

Het is de vraag of de bedenktermijn zal sneuvelen. Als een of meer christelijke partijen na de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart deel gaan uitmaken van een volgend kabinet, zal het in de formatie opnieuw een heikel punt worden.

Alleen CDA, Denk, ChristenUnie en SGP stemden donderdag tegen afschaffing van de bedenktijd.

Een van de partijen die voor stemden was D66. De sociaal-liberalen steunden eerdere moties om de termijn te schrappen de afgelopen jaren niet, omdat er in de formatie met de christelijke coalitiepartijen CDA en ChristenUnie was afgesproken niet aan de abortuswet te tornen.

D66 diende eerder deze week een initiatiefwetsvoorstel in om de bedenktermijn voor een zwangerschapsafbreking af te schaffen.

Vrouwen die een afspraak hebben in een abortuskliniek krijgen voor de ingreep een gesprek met een arts. Bespeurt die twijfel bij de ongewenst zwangere vrouw over een abortus, dan volgt die dag geen behandeling en kan ze een nieuwe afspraak maken.