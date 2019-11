Verpleegkundigen worstelen met registratieplicht: ‘Even overleggen met de huisarts, dat moeten we verantwoorden’

Caroline Smeets, wijkverpleegkundige, op bezoek in Strijen. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

‘We hoeven niet zelf elke 5 minuten te verantwoorden. De route en de werktijden per cliënt staan dagelijks ingepland in onze telefoons. Maar zodra we daarvan afwijken, moeten we dat wel invoeren. Als we langer bezig zijn met een cliënt of als we met de huisarts overleggen. Terwijl dat eigenlijk bij het zorgplan hoort.’

Caroline Smeets vertelt over de dagelijkse praktijk van ‘haar’ wijkverpleegkundigen. Zelf is zij kwaliteitsverpleegkundige. In de Hoeksche Waard, bezuiden Rotterdam, begeleidt zij zo’n twintig wijkverpleegkundigen, van in-opleiding tot erg ervaren. Samen leveren zij zorg aan ruim zeshonderd thuiswonende cliënten.

Smeets heeft ‘er een sport van gemaakt’ om de administratie aan de kaak te stellen. Zij was in 2017 een van de initiatiefneemsters van de actiegroep Meer zorg, minder papier. Kort na zijn aantreden nodigde minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid haar uit om te praten over de administratie in de zorg.

Waarom kost het zo’n moeite die 5-minutenregistratie af te schaffen?

‘De accountant van de werkgever vindt het makkelijk om zo de zorg te verantwoorden. De zorgverzekeraar ook. En de registratie wordt gebruikt voor de salarisverwerking. Maar het is toch van de gekke dat een verpleegkundige in het ziekenhuis om kwart over zeven ’s ochtends inklokt en om half vier klaar is, zonder tussentijds de activiteiten te registreren. Terwijl de wijkverpleegkundige een route loopt en overal moet laten weten wat ze doet en verantwoording moet afleggen zodra ze daarvan afwijkt. We moeten toe naar een systeem van vertrouwen.’

De financiering is toch veranderd, waardoor die verantwoording niet meer hoeft?

‘Dat klopt, maar de ict-systemen zijn nog niet overal aangepast. Als we iets afwijkends doen, bijvoorbeeld de huisarts raadplegen, dan moeten we dat verantwoorden. En dat kost tijd. De ict maakt het wel makkelijker, maar veel systemen sluiten niet op elkaar aan. Ziekenhuizen hebben eigen ict-systemen, huisartsen, de organisaties van wijkverpleegkundigen … het zou enorm schelen als die op elkaar aansluiten.

‘Het zou ook helpen als de registraties voor de verschillende wetten elkaar beter met elkaar gaan corresponderen. Iemand die thuis woont en wijkverpleging krijgt, krijgt dat vergoed via de zorgverzekering. Als dat niet meer gaat, kan een indicatie voor een verpleeghuis worden aangevraagd. Maar dat is een heel ander systeem met een heel andere registratie. Dat kost uren om zo’n indicatie goed aan te vragen, bij complexe situaties soms zes uur.’

Vorig jaar is een helpdesk ingesteld om te helpen bij de afschaffing van de 5-minutenregistratie. Hebt u daar contact mee gehad ?

‘Nee. Ik heb het wel overwogen maar je werkt toch bij een organisatie waar je loyaal aan bent. Ik wil het hier zelf oplossen. Dat kost tijd.’