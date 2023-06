Verpleegkundige die verdacht wordt van doden coronapatiënten voorlopig vrij: ‘Verdenking niet sterk genoeg’

Het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. Beeld Harry Cock

Theodorus V. werkte in de coronaperiode als verpleegkundige op de longafdeling van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. Hij werd in april aangehouden, nadat hij aan hulpverleners van GGZ Drenthe zou hebben verteld dat hij het leven van een twintigtal patiënten voortijdig had beëindigd. Zonder instructies van een arts zou hij volgens het Openbaar Ministerie medische handelingen hebben verricht bij patiënten die in zijn ogen ongeneeslijk ziek waren en ernstig leden.

Het OM verdenkt V. van moord op meerdere patiënten. Uitgebreider onderzoek onderzoek heeft tot op heden volgens de rechtbank daarentegen niet toe geleid ‘dat concrete gevallen kunnen worden aangewezen waarbij de verdachte op ontoelaatbare wijze betrokken is geweest bij de dood van één of meerdere patiënten’. De raadkamer oordeelt daarom dat de verdenking ‘op dit moment, op grond van het dossier zoals het er nu ligt, niet sterk genoeg is om verdere voortzetting van het voorarrest te rechtvaardigen’, aldus de rechtbank in een toelichting.