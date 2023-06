Verpleegkundige die verdacht wordt van doden coronapatiënten voorlopig vrij, advocaat is stellig: ‘Mijn cliënt is onschuldig’

Het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

V.’s advocaat Tjalling van der Goot spreekt zich voor het eerst uit over de zaak en is stellig: ‘Mijn cliënt is onschuldig.’ V. werkte in de coronaperiode als verpleegkundige op de longafdeling van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. Hij werd in april aangehouden, nadat hij hulpverleners van GGZ Drenthe zou hebben verteld dat hij het leven van twintig patiënten voortijdig had beëindigd. Zonder instructies van een arts zou hij volgens het Openbaar Ministerie (OM) medische handelingen hebben verricht bij patiënten die in zijn ogen ongeneeslijk ziek waren en ernstig leden.

Het OM verdenkt V. van moord op meerdere patiënten. Maar onderzoek heeft er volgens de rechtbank voorlopig niet toe geleid ‘dat concrete gevallen kunnen worden aangewezen waarbij de verdachte op ontoelaatbare wijze betrokken is geweest bij de dood van één of meerdere patiënten’. Daarom is de verdenking niet sterk genoeg om V.’s voorarrest te verlengen.

Van der Goot zegt dat zijn cliënt tegen justitie heeft verklaard geen enkel strafbaar feit te hebben gepleegd. ‘Mijn cliënt betwist de GGZ-versie. Deze mensen zijn niet door zijn toedoen overleden. Hij heeft niets strafbaars gedaan. Hij heeft gewoon zijn werk gedaan.’

Geen nieuwe aanwijzingen

Aanvankelijk zag de rechtbank wel genoeg grond om V. langer in voorarrest te houden, vooral vanwege zijn eigen belastende verklaringen. Maar aanvullend onderzoek door deskundigen en het horen van collega-verpleegkundigen en betrokken artsen heeft niet tot nieuwe aanwijzingen geleid. Enkel een belastende verklaring van een verdachte zelf volstaat niet voor een veroordeling. Het AD meldde eerder dat V. zich niet welwillend opstelt in het onderzoek, en bijvoorbeeld geen namen van patiënten wil noemen.

Het besluit van de rechtbank is een flinke tegenvaller voor het Openbaar Ministerie, dat overweegt in hoger beroep te gaan. Het OM benadrukt dat V. wel verdachte blijft.

‘De komende tijd zullen nog meer verklaringen worden opgenomen van mogelijke getuigen’, aldus het OM. ‘Ook is het onderzoek van de deskundigen naar de medische dossiers nog niet afgerond. De verwachting is dat daarover eind juni een eerste voorlopige inschatting kan worden gemaakt.’

Slachtofferadvocaat Sébas Diekstra, die meerdere families van mogelijke slachtoffers bijstaat, laat weten dat de onzekerheid aan hen vreet. ‘Het leven van mijn cliënten is compleet overhoop gehaald. Dit bericht maakt de gehele situatie alleen nog maar complexer voor deze nabestaanden. Ze hopen dat er snel duidelijkheid komt, want dit alles wordt hun echt te veel.’