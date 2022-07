Verpleeghuizen: weer mondkapje op en doorwerken met corona in uiterste nood

Een bezoeker met mondkapje bij verpleeghuis De Bleijke in Hengelo. Beeld ANP

Dat bevestigt de brancheorganisatie Actiz. Ook kunnen, vanwege personeelskrapte, in sommige verpleeghuizen zorgverleners doorwerken met een coronabesmetting, als ze geen of milde klachten hebben. Meer verpleeghuisorganisaties overwegen die noodmaatregel weer in te voeren als de continuïteit van de zorg in het geding komt.

Op bijna vierhonderd verpleeghuislocaties zijn de afgelopen vier weken coronabesmettingen geconstateerd. ‘Als het aantal besmettingen stijgt in een regio, dan zie je dat terug in een verpleeghuis’, zegt een woordvoerder van Actiz, de brancheorganisatie in de ouderenzorg. Actiz hoort van zijn leden dat in veel verpleeghuizen het mondkapje weer terug komt, net als in een aantal ziekenhuizen. ‘Maar nog lang niet in alle verpleeghuizen.’

Tijdens de eerste coronagolf in de lente van 2020 kampten de verpleeghuizen met een nijpend tekort aan mondkapjes en andere beschermingsmiddelen. Pas maanden later gingen de zorgmedewerkers verplicht mondneusmaskers dragen. Vanaf de zomer van 2021, na de eerste vaccinatieronde, begonnen zorgorganisaties deze verplichting weer af te bouwen, tot vreugde van het personeel.

Het verschonen en wassen van bewoners is, zeker bij warm weer, veel zwaarder met een mondkapje op, vertellen verzorgenden. Daarbij drukt het de sfeer, als de veelal dementerende verpleeghuisbewoners de gezichtsuitdrukking van de zorgmedewerkers niet kunnen zien.

Verpleeghuizen zijn nog nauwelijks bekomen van het drama tijdens de eerste coronagolven

De zorgorganisaties zijn nog nauwelijks bekomen van het grote drama dat zich tijdens de eerdere coronagolven in veel verpleeghuizen heeft afgespeeld. Duizenden kwetsbare bewoners overleefden de besmetting met het virus niet. ‘We hadden gehoopt dat ons nieuwe golven bespaard zouden blijven’, zegt de woordvoerder van verpleeghuisorganisatie Noorderbreedte.

De huidige situatie verschilt van die van twee jaar geleden op een belangrijk punt: verpleeghuisbewoners worden nu in de regel minder ziek, de klachten zijn veel milder. Ook zeggen veel verpleeghuisorganisaties dat ze hebben geleerd van eerdere golven en draaiboeken met scenario’s hebben klaarliggen.

Wel vrezen verpleeghuizen een stijging van het ziekteverzuim onder hun personeel met het toenemende aantal coronabesmettingen, terwijl zij de zomerroosters al nauwelijks rondkrijgen. De personeelsbezetting is al krap en in de vakantieperiode zijn er nog minder zorgmedewerkers beschikbaar.

In Brabant kunnen zorgmedewerkers met een positieve test doorwerken

In onder meer de verpleeghuizen van TanteLouise (Brabant) en Noorderbreedte (Friesland) is sinds deze week het gebruik van een mondkapje weer verplicht voor verzorgenden en verpleegkundigen die langer dan een kwartier zorg verlenen aan kwetsbare bewoners en daarbij geen afstand kunnen houden. ‘Het mondkapje is dus niet verplicht als zorgmedewerkers bijvoorbeeld op de gang lopen’, zegt een woordvoerder van TanteLouise. ‘Mantelzorgers en bezoekers hoeven het kapje niet te dragen.’

In regionaal verband heeft de Brabantse verpleeghuissector deze week bovendien afgesproken een oude coronanoodmaatregel van stal te halen: dat zorgmedewerkers in het uiterste geval kunnen doorwerken na een positieve test, mits ze weinig of geen klachten hebben. Dit is toegestaan als de continuïteit van de zorg in het geding is. ‘We willen dit niet, maar in geval van uiterste nood kan het nodig zijn’, zegt de woordvoerder van TanteLouise. ‘Alleen als zo’n besmette medewerker volledig beschermd werkt en er geen ander alternatief is.’

Bij de verpleeghuisorganisatie Noorderbreedte is deze noodmaatregel deze week ingegaan. ‘Met de krapte in de zomerroosters hebben wij geen andere opties’, zegt een woordvoerder. ‘We zullen besmette medewerkers zonder klachten laten doorwerken, als de zorg in het geding komt.’ Maar dat is tot nog toe niet nodig geweest. ‘Gelukkig zijn veel van onze zorgmedewerkers ook na een aantal zware jaren nog bereid extra te werken in de zomer.’