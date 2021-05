Verpleeghuizen veel minder getroffen, daling ic-cijfers zet door

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Geen derde golf in verpleeghuizen, sterfte sterk gedaald

In de verpleeghuizen, in de eerste en tweede golf heel zwaar getroffen door het coronavirus, heeft de derde golf veel minder gevolgen. De effecten van vaccinaties zijn goed te zien. Begin januari kampten ruim 800 locaties nog met een recente uitbraak, ruim eenderde van alle verpleeghuizen in Nederland. Nu zijn dat er nog maar 121, minder dan 5 procent van het totaal. In de veiligheidsregio’s Limburg-Noord en Zuid-Holland-Zuid komen nog relatief veel besmettingen in verpleeghuizen voor, in meer dan 10 procent van de verpleeghuislocaties is de afgelopen vier weken een besmetting geconstateerd. Verpleeghuizen in Kennemerland en Gooi- en Vechtstreek hebben al een maand lang geen enkele besmetting gemeld. In heel Nederland testen momenteel dagelijks minder dan 20 verpleeghuisbewoners positief, rond de jaarwisseling ruim 300. Ook de sterftecijfers zijn enorm gedaald. Rond de kerstdagen stierven elke dag ruim 50 inwoners van verpleeghuizen aan de gevolgen van het virus, nu 1 à 2 per dag.

Opnamecijfers bijna gehalveerd sinds piek, minder dan 600 coronapatiënten op ic

Steeds minder coronapatiënten komen in het ziekenhuis terecht. Hoewel de opnamecijfers nog steeds hoog zijn, is de dalende lijn duidelijk ingezet. De afgelopen week zijn dagelijks gemiddeld 162 patiënten vanwege covid-19 opgenomen, waarvan 25 op de ic. Sinds de piek in april is het aantal wekelijkse opnamen bijna gehalveerd, waardoor ook de ziekenhuisbezetting daalt. Voor het eerst sinds medio maart liggen er minder dan 600 covid-patiënten op de intensive care, en ook op de gewone verpleegafdelingen neemt het aantal aanwezige patiënten snel af. Wel blijft het nodig om patiënten te verplaatsen om de drukte te spreiden. Per dag worden zo’n tien patiënten naar een ziekenhuis in een andere regio gebracht. Het aantal ic-patiënten voor andere aandoeningen, zo’n 400, blijft relatief laag.