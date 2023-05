Verplaatsing goudstaven van De Nederlandsche Bank had heel wat voeten in de aarde

Het beveiligde goudtransport komt aan in Huis ter Heide. Beeld ANP

Op het zwaarbeveiligde defensieterrein in Huis ter Heide liggen sinds deze week stapels met goudstaven. De Nederlandsche Bank (DNB) vervoerde ruim 200 ton, ofwel 200 duizend kilo, aan goud van een tijdelijke opslagplaats in Haarlem naar de gemeente Zeist. Dat is het gewicht van 137 personenauto’s of 50 Aziatische olifanten.

Het ging om 14 duizend goudstaven van 12,5 kilo per stuk en duizend kisten met gouden munten. Samen is het goud zo’n 10,4 miljard euro waard. Mochten al die goudstaven op elkaar worden gestapeld, dan is die stapel 637 meter hoog. Als de goudstaven worden gestapeld in een toren van maximaal 5 meter hoog, zijn er 128 stapels nodig. Die stapels zouden ruim 25 meter lang zijn en 10 meter breed.

Het goud dat in Huis ter Heide is opgeslagen, is slechts 31 procent van de totale Nederlandse voorraad. Nog 31 procent ligt opgeslagen in New York, de rest ligt in Ottawa en Londen. In 2014 lag de helft van de goudvoorraad nog in New York, DNB haalde dat jaar 20 procent van het goud terug voor een betere verdeling.

Nederland heeft een relatief grote voorraad aan goud vergeleken met andere landen: ruim zeshonderd ton, die met de huidige goudprijs meer dan 35 miljard euro waard is. De centrale banken van slechts negen andere landen hebben meer goud in bezit. De Amerikaanse centrale bank voorop: die bezit ruim 8 duizend ton. Daarna hebben Duitsland (3.555 ton), Italië en Frankrijk (beide ruim 2400 ton) de grootste voorraad. De Nederlandse goudvoorraad omvat 56 procent van de totale reserves van de DNB.