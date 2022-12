Veroordeling populaire burgemeester van Istanbul toont de angst van Erdogan

De 52-jarige Ekrem Imamoglu won in 2019 tot ieders verrassing de burgemeestersverkiezingen in Istanbul. Beeld via REUTERS

Wat staat er op het spel voor president Erdogan?

De verkiezingen volgend jaar juni betekenen mogelijk het einde voor de zittende president. Erdogan, die al sinds 2003 aan de macht is – eerst als premier en sinds 2014 als president –, ziet zijn populariteit kelderen als gevolg van zijn omstreden economische beleid en de torenhoge inflatie die hij met maar niet onder controle krijgt. Ook hebben veel Turken genoeg van zijn autocratische leiderschap en zijn ingrepen in de democratische rechtsstaat. Vooral sinds de grondwetswijziging in 2017 heeft hij met zijn AK Partij de macht nog meer naar zich toe getrokken. Volgens critici is de rechterlijke macht niet langer onafhankelijk en geldt dat ook voor bijvoorbeeld universiteitbesturen. Kritische ngo’s en media worden de mond gesnoerd. Aanhangers van Fethullah Gülen, die hij verantwoordelijk houdt voor de mislukte staatsgreep in 2016, zijn hun leven in Turkije niet zeker en hebben de afgelopen jaren het land massaal ontvlucht.

Wie is Ekrem Imamoglu en waarom ziet Erdogan hem als een bedreiging?

De 52-jarige Ekrem Imamoglu van de centrum-linkse partij CHP won in 2019 tot ieders verrassing de burgemeestersverkiezingen in Istanbul. Het verlies van de AK-partij na 25 jaar in deze stad – waar Erdogan zelf nog burgemeester was – was een symbolisch bewijs dat Erdogan niet langer op handen wordt gedragen. Een poging van de AK-partij om de verkiezingsuitslag nietig te laten verklaren, kwam als een boemerang terug: bij een nieuwe ronde won Imamoglu met nog veel meer stemmen. De burgemeester geniet grote populariteit, mede door zijn beloften om meer te investeren in vergroening en openbaar vervoer. Als vroom moslim weet hij ook stemmen te winnen bij de conservatieve AKP-stemmers. Hij geldt daarom als belangrijkste kandidaat om het op te nemen namens de gezamenlijke oppositie tegen Erdogan bij de verkiezingen volgend jaar.

Waarvoor is Imamoglu veroordeeld?

Woensdag veroordeelde de rechtbank in Istanbul de burgemeester tot 2 jaar en 7 maanden voor belediging van de kiesraad. Imamoglu zou de nietigverklaring van de verkiezingen in 2019 een ‘daad van dwaasheid’ hebben genoemd. Volgens de openbaar aanklager was die uitspraak gericht tegen de kiesraad – ambtenaren in functie dus – maar Imagoglu zegt dat hij met zijn woorden reageerde op Süleyman Soylu, de minister van Binnenlandse Zaken, die hém een dwaas had genoemd. Imamoglu zei woensdag voor een menigte aanhangers dat de uitspraak bewijst ‘dat er geen gerechtigheid meer is in het Turkije van vandaag’. Donderdag gingen betogers opnieuw woedend de straat op. Imamoglu gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. Zolang dat beroep loopt, kan hij volgens zijn advocaat gewoon aanblijven als burgemeester.

Is de oppositie nu buiten spel gezet?

‘Zolang de uitspraak van de rechtbank niet ook in hoger beroep standhoudt, kun je niet spreken van politieke uitsluiting’, zei Timucin Koprulu, hoogleraar strafrecht aan Atilim Universiteit in Ankara tegen persbureau Reuters. De zes belangrijkste oppositiepartijen hebben vorig jaar de handen ineen geslagen in de zogenoemde ‘Tafel van Zes’, maar tot nog toe geen presidentskandidaat naar voren geschoven. Imamoglu geldt nog steeds als de meest kansrijke kandidaat om te winnen van Erdogan, maar ook de namen van Mansur Yavas, de CHP-burgemeester van Ankara, CHP-leider Kemal Kılıçdaroğlu gaan rond. Die laatste zou wel gesuggereerd hebben dat hij zich namens de oppositie kandidaat wil stellen, maar geldt niet als zeer charismatisch. Ook wordt hem niet in dank afgenomen dat hij woensdag niet aanwezig was in Istanbul bij de veroordeling van zijn partij- en ambtgenoot omdat hij een conferentie bijwoonde in Duitsland.

Heeft president Erdogan zijn hand overspeeld?

Als Imamoglu in hoger beroep wordt vrijgesproken, vóór de verkiezingen in 2023, en hij stelt zich kandidaat, dan zal dat zijn populariteit alleen maar vergroten, denkt Kati Piri, PvdA-kamerlid en voormalig Turkije-rapporteur namens het Europees Parlement. Het schijnproces zou hem dan tot ‘een soort martelaar’ maken. Als de oppositie Imamoglu eerder als kandidaat naar voren had geschoven, dan was er zelfs een kans geweest dat Erdogan het proces niet had aangedurfd. ‘Zelfs de AK-partij wil voor de verkiezingen de schijn van keuzevrijheid ophouden’, denkt Piri. Voorlopig is het nog onduidelijk wat de oppositie doet en of ze erin slaagt de gelederen gesloten te houden en zich achter één kansrijke kandidaat te scharen.