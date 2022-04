Veroordeling oorlogsheld Marco Kroon voor wildplassen en geweld tegen agent blijft in stand

Marco Kroon en zijn advocaten Geert-Jan en Carry Knoops in de rechtbank tijdens een eerdere zitting in 2019. Beeld ANP

Kroon is een van de drie levende dragers van de Militaire Willems-Orde, de hoogste onderscheiding van Nederland. Hij kreeg die in 2009 voor zijn optreden als officier tijdens vuurgevechten met de Taliban, in de Afghaanse provincie Uruzgan. Nadien kwam hij herhaaldelijk in opspraak, onder meer vanwege wangedrag tijdens carnaval in 2019.

Hij plaste toen tegen een hek. Toen agenten hem hierop aanspraken, zou hij vanuit het kikkerpak waarin hij verkleed was zijn geslachtsdeel hebben getoond en een kopstoot hebben uitgedeeld.

De militair stelt dat hij kampt met urologische problemen, waardoor hij bij gebrek aan een beschikbare wc geen andere keuze zag dan in het openbaar te plassen. Ook meent hij dat zijn arrestatie met disproportioneel geweld gepaard ging.

Wel gaf hij tijdens een zitting in december van 2020 toe dat hij fouten had gemaakt: ‘Mijn reputatie binnen en buiten Defensie is voor altijd geschaad. Ik had het zeker anders moeten doen. Ik zou willen dat ik het terug kan draaien, maar helaas gaat dat niet.’

Eind 2020 veroordeelde de militaire kamer van het gerechtshof in Arnhem hem hiervoor al in hoger beroep. Volgens het hof had Kroon zich respectloos gedragen, terwijl hij een voorbeeldfunctie vervult. Hij had volgens het hof zelf rekening moeten houden met zijn blaasproblemen. Kroon ging na de uitspraak in cassatie bij de Hoge Raad, maar die ziet geen reden om de militaire kamer te corrigeren.

Niet alleen de rechter, ook defensie heeft Kroon bestraft voor zijn gedrag tijdens carnaval. Hij werd voor veertien maanden geschorst en kreeg een melding in zijn personeelsdossier. Kroon werkt nu bij de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht als stafofficier veteranenzaken.

Eerder heeft Kroon zich ook al eens voor de rechter moeten verantwoorden. In 2011 werd hij vrijgesproken van drugsbezit, maar kreeg hij een boete van 750 euro en een voorwaardelijke werkstraf wegens wapenbezit. Hij bewaarde een stroomstootwapen achter de bar in zijn café, wetend dat dit verboden is.

Ook rezen er enkele jaren geleden twijfels over het verhaal dat hij in Afghanistan zou zijn ontvoerd en verkracht, en later de gijzelnemer per toeval tegenkwam en zijn geweer op hem leegschoot. In een reconstructie van de Volkskrant uit 2018 plaatsen bronnen uit de inlichtingen- en defensiewereld hier grote vraagtekens bij.

Het Openbaar Ministerie deed een halfjaar onderzoek naar de gijzeling en de moord, maar vond geen aanwijzingen dat ze hadden plaatsgevonden. Toenmalig minister van Defensie Ank Bijleveld zei destijds ‘oprecht’ niet te weten of Kroon het verhaal heeft verzonnen.