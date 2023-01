Veroordeling of vrijspraak, de achterdocht van Viruswaarheid blijft

De start van de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak tegen Willem Engel in de rechtbank van Rotterdam, 21 november 2022. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Ze betreurden het allebei. En dus klonk op maandag 9 januari, in de minuten nadat Willem Engel de rechtbank had gewraakt in de opruiingszaak waarvoor hij terechtstaat: ‘Ik vind het echt jammer.’ ‘Ja, dat snap ik. Ik vind het ook jammer, ik waardeer u als rechter.’ ‘Dat hoeft niet. U moet het instituut waarderen.’

Daar, in die uitwisseling, zou weleens de kern kunnen schuilen van het proces waarin de Rotterdamse rechtbank vandaag uitspraak doet. Niet per se in juridische zin, want eigenlijk draait het om een relatief kleine, simpele zaak: de voorman van Viruswaarheid wordt verdacht van opruiing, anderen aanzetten tot strafbare feiten. Hij moet zich verantwoorden voor zeven berichten op sociale media in coronatijd, zoals de oproep om een verzorgingstehuis te bellen dat in lockdown was en de aansporing om bij het huis van de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls te gaan ‘koffiedrinken’. Het Openbaar Ministerie eist 180 uur werkstraf en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden.

Anti-overheidsextremisme

Nee, de uitwisseling tussen rechter en verdachte wierp vooral licht op de betekenis van deze zaak in maatschappelijke zin. Corona is geluwd en daarmee is de hevige strijd rondom het thema ook minder geworden. Toch blijft het anti-overheidsextremisme broeien, een bonte beweging waarvan Engel nog altijd een van de boegbeelden is. Zou de rechterlijke macht, ‘het instituut’ om met de rechter te spreken, het wantrouwen kunnen verminderen? Of is de zaak toch koren op de molen van de achterdochtigen?

Dat laatste heeft de Rotterdamse rechtbank in elk geval met man en macht proberen te voorkomen. Engel kreeg, zo erkende hij zelf ook meerdere keren, ‘alle ruimte’. Vier zittingsdagen telde deze zaak, waarvan de meeste ook nog eens een volle dag duurden. De voorman van Viruswaarheid, die zijn eigen verdediging deed, bleef stukken inbrengen, verzoeken indienen tot het horen van getuigen. Toen de Rotterdamse rechtbank het onderzoek vorige week maandag eindelijk wilde sluiten, ging hij over tot wraking. Dat verzoek wees de wrakingskamer dinsdag af.

‘Alle ruimte’

Voor Engel is het dan ook niet zomaar een rechtszaak. Volgens hem gaat dit niet om een werkstraf meer of minder. ‘Jullie beslissen of hier sprake is van een rechtsstaat of dictatuur’, zei hij tegen de rechters. Hij citeerde Montesquieu, Gandhi, Tacitus, Martin Luther King, Luther. Op de vraag of hij zich een martelaar van het vrije woord voelde, antwoordde hij: ‘Dat maakt het OM wel van mij, ja.’

Ook de Rotterdamse rechtbank leek te beseffen dat dit niet om wel of geen werkstraf draait, al gaat het daar eigenlijk wel om. Voorzitter van de meervoudige rechtbank Jacco Janssen gedroeg zich joviaal tegenover Engel, soms iets te joviaal misschien. Toen het Viruswaarheid-boegbeeld dacht zich een grapje te kunnen permitteren, werd de rechter plotseling boos – als een vader die zich al de hele dag tandenknarsend aan de leefregels van het verbindend ouderschap probeert te houden en ineens ontploft. ‘Ik leg u geen strobreed in de weg en op het moment dat ik dat wel doe, begint u zo, dat vind ik echt onheus’, zei hij, voordat hij een pauze inlaste.

Hielp het, al die honing? Engel was blij met de bejegening, benadrukte hij meerdere keren. ‘Ik waardeer dat u mij alle ruimte heeft gegeven om hier te spreken’, zei hij. ‘Maar dat maakt dit niet automatisch een eerlijk proces. Als u niets doet met de argumenten die ik naar voren breng, dan heeft het hele proces geen zin.’

‘Gefabriceerd bewijsmateriaal’

De rot van de achterdocht zit dieper, bleek ook uit de reacties op de livestream van de zittingen die platform Potkaars via YouTube mocht verzorgen – óók een teken van de toeschietelijkheid van de Rotterdamse rechtbank. In reacties spraken de sympathisanten van ‘Willem’ over ‘een poppenkast’, ‘toneelspel’, vaak gewoon met voor- en achternaam. ‘​Dit is gewoon een schijnvertoning om Willem het zwijgen op te leggen’, aldus ene Johan. ‘De overheid heeft een grote vinger in de pap.’

Jeroen Pols, de jurist van Viruswaarheid die Engel de wraking influisterde, vergeleek in desinformatiemedium De Andere Krant rechter Janssen met een nazirechter. Hij grapte en grolde weliswaar wat meer, ‘maar schijn bedriegt: we zijn hier getuige van een knap stukje rechtsstatelijk theater met hetzelfde doel als destijds, namelijk het monddood maken van regimecritici.’

Wat niet hielp, was dat het OM meerdere slordigheden beging bij het aanleveren van het bewijsmateriaal. Zo waren de filmpjes en berichten waarover het ging soms niet volledig. In de koortsige wereld van Viruswaarheid zijn dat niet gewoon fouten, maar typische voorbeelden van ‘gefabriceerd bewijsmateriaal’.

Afleidingsmanoeuvre

De arrestatie van Engel in maart 2022 volgde op een massa-aangifte op initiatief van Norbert Dikkeboom, een Harderwijker die zich op Twitter dagelijks roert tegen de Viruswaarheid-voorman. Helpt hij hem met deze zaak niet aan een martelaarschap, vroeg NRC hem onlangs. ‘Zolang Engel met zijn eigen strafzaak bezig is, is hij een stuk stiller op andere fronten’, zei Dikkeboom. ‘Dat lijkt me voor iedereen het beste.’

Een aangever die een strafzaak ziet als afleidingsmanoeuvre: ook dat zal het geloof in de rechtsstaat van de geharnaste Viruswaarheid-fans niet bepaald versterken. Voor hen is één ding duidelijk: Engel zal vandaag de geschiedenisboeken ingaan als eenzame, dappere strijder tegen ‘het regime’, of hij nu wordt veroordeeld, of vrijgesproken.