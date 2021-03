Veroordeelde Jos B. opnieuw verhoord in zaak Nicky Verstappen

September vorig jaar, advocaat Gerald Roethof van Jos B. staat de pers te woord. Peter R. de Vries, die de familie van Nicky Verstappen vertegenwoordigt, luistert toe. Beeld Marcel van den Bergh

De woordvoerder kon niet zeggen wanneer dat verhoor plaatsvindt en waarom dit gebeurt. B. is vorig jaar november door de rechtbank in Maastricht veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor onder meer het misbruiken en ontvoeren van de 11-jarige Nicky Verstappen in 1998. B. heeft altijd ontkend dat hij iets te maken had met de dood van Nicky.

Het Openbaar Ministerie had vijftien jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. Zowel B. als het OM ging in hoger beroep. De woordvoerder van het OM zei zaterdag dat het niet gebruikelijk is dat iemand tijdens een hoger beroep door de politie wordt verhoord, maar dat het soms wel gebeurt. B.’s advocaat Gerald Roethof zegt dat hij nog nooit heeft meegemaakt ‘dat een persoon die veroordeeld is door de rechtbank in de loop van het hoger beroep opnieuw wordt verhoord’.

Roethof vermoedt dat het onderzoeksteam zijn cliënt uit tactische overwegingen opnieuw wil verhoren, zegt hij tegen RTL Nieuws. ‘Ik kan me niet voorstellen dat ze iets nieuws hebben. Mijn inschatting is dat het Openbaar Ministerie dit doet om aan te tonen dat B. ook in hoger beroep nog steeds niet praat, en om te betogen dat dit het gedrag van een schuldige zou moeten zijn. Als je meent dat je een sterke zaak hebt, zou je geen kostbare recherchetijd verliezen aan een reeds ‘opgeloste’ zaak.’