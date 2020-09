Verontwaardiging over de wedstrijd van Jong Oranje in Belarus, aanstaande vrijdag

Vooraan: Deyovaisio Zeefuik, Ludovit Reis en Daishawn Redan van Jong Oranje. Beeld BSR Agency

Het duel tussen de voetballers onder de 21 moet vrijdagavond plaatsvinden in de Belarussische stad Zjodino, ongeveer 60 kilometer van de hoofdstad Minsk. De KNVB uitte eerder zijn zorgen over de veiligheid in het land vanwege de politieke situatie, het oplaaiende coronavirus en de quarantaineplicht voor spelers bij terugkomst uit een oranje gebied. Voor de spelers van Jong Oranje geldt intussen dispensatie voor de quarantaine.

De bond heeft een aantal extra maatregelen genomen, zoals het inzetten van een veiligheidscoördinator, het regelen van een chartervlucht en een korter verblijf dan gepland in Belarus. Donderdagmiddag zijn de spelers onderweg naar Belarus, laat een woordvoerder weten. ‘Als de situatie verandert, draait het vliegtuig om.’

De pragmatische houding van de KNVB valt niet overal in goede aarde, gezien de politieke situatie en de onderdrukking van de burgerbevolking. In Belarus zijn al drie weken protesten gaande tegen autocraat Aleksandr Loekasjenko. Nadat hij met grootschalige stemfraude een verkiezingszege behaalde, gingen de Belarussen woedend de straat op. De protesten worden sindsdien vrijwel dagelijks met geweld neergeslagen. Vreedzame demonstranten, journalisten en studenten zijn sindsdien opgepakt en gevangengezet. Tientallen mensen zijn nog vermist en minstens vijf mensen zijn gedood.

RTL-journalist Olaf Koens, voorheen correspondent in voormalige Sovjet-Unie, noemde het op Twitter een ‘schande’ dat het elftal gaat voetballen in het Oost-Europese land:

Lieve hemel, ik dacht dat het een grap was. Maar nee, de @KNVB gaat écht voetballen in Wit-Rusland. En ze maken zich zorgen om de veiligheid, om quarantaine, niet om het in elkaar knuppelen van vrouwen en kinderen. Niet om marteling en moord. Schande. https://t.co/y5iqQFc4mR — Olaf Koens (@obk) 2 september 2020

Donderdag werd ook de hashtag #dontplaybelarus gelanceerd:

VOETBALLERS: Zojuist schreef ik deze mail aan Eric Gudde en Just Spee, de bazen van de KNVB. Mail ook de KNVB op contact@knvb.nl. Want Jong Oranje hoort nu niet te spelen in Wit-Rusland. #dontplaybelarus pic.twitter.com/n4aEgTQ8s4 — Huub Bellemakers (@HuubBellemakers) 3 september 2020

Geen sancties

Maar de KNVB ziet geen reden om de wedstrijd niet door te laten gaan. ‘Wij volgen de overheid hierin’, zegt een woordvoerder van de bond. ‘Er zijn op dit moment geen sancties tegen Belarus. Dit is een politieke situatie en daarin moet de politiek het voortouw nemen.’

Overigens moet Jong Oranje morgen een aantal spelers missen in Zjodino. Voor vier spelers die onder contract staan bij een Duitse club, geldt geen uitzondering op quarantaine vanwege de regels in de betreffende Duitse deelstaten (Bremen en Berlijn).

Donderdag sneuvelde er wel een andere sportwedstrijd in Belarus nadat er verontwaardiging over was ontstaan. De Finse ijshockeyclub Jokerit Helsinki lastte donderdag een wedstrijd af in Minsk, onder druk van de eigen fanclub. De club zou het opnemen tegen de Belarussische club Dinamo Minsk. IJshockey is een van de populairste sporten in Belarus. Het besluit viel op de dag dat de Finnen zouden afreizen naar de Belarusissche hoofdstad. De wedstrijd stond al langer ter discussie in Finland. Op woensdag kondigde de fanclub van Jokerit Helsinki aan andere wedstrijden te boycotten als de ijshockeyers in Minsk zouden spelen.