Vernieuwend pleitbezorger van het onderzoek naar Europese monarchieën

Coen Tamse, in 2015 bij de een lezing voor Raad van State. Beeld Hans Kouwenhoven / Raad van State

Hij wenste dat het stil zou blijven rond zijn overlijden. Met de coronapandemie op een hoogtepunt kon het afscheid, in november 2021, ook slechts in kleine kring plaatsvinden. De omstandigheden rijmden met zijn bescheidenheid. Toch zou historicus Coen Tamse verguld zijn geweest met de bijeenkomst afgelopen vrijdag in het Academiegebouw aan het Domplein in Utrecht. Een veertigtal vakgenoten kwam daar samen om Tamse te herdenken. Waarom zij de behoefte voelden om na ruim een jaar alsnog bij het overlijden van hun collega stil te staan, werd in die bijeenkomst duidelijk. Tamse was niet alleen gerespecteerd om zijn eigen publicaties, maar werd ook zeer gewaardeerd als aandachtig meelezer van het werk van anderen.

Initiatiefnemers Maria Grever (tot voor kort hoogleraar in Rotterdam), Janny de Jong (Groningen), Henk te Velde (Leiden) en Jeroen van Zanten (nu verbonden aan de UvA) vertelden dat Tamse daarnaast een man was met grote persoonlijke betrokkenheid. Hij uitte dat in brieven en kaartjes, later mails en soms lange telefoongesprekken. ‘Die bleven plotseling uit. Zonder afscheid. Daarom vonden we dat we alsnog iets moesten doen.’

Cum laude

Coenraad Arnold Tamse werd in 1937 geboren in Zwolle. Hij studeerde geschiedenis in Utrecht. Daar was hij korte tijd assistent van hoogleraar J.C. Boogman, die hem op het spoor zette van de politieke geschiedenis van de 19de eeuw. Tamse ontwikkelde grote belangstelling voor de historie van Nederland en zijn buurlanden. Tijdens enige jaren in Londen ontmoette hij hoogleraar E.H. Kossmann, die later in Groningen zijn promotor zou zijn. Het proefschrift kreeg als titel Nederland en België in Europa (1859-1871). De zelfstandigheidspolitiek van twee kleine staten. De beoordeling: cum laude.

Het duurde door allerlei universitaire perikelen lang voordat Tamse in Groningen zelf tot het hoogleraarschap reikte, maar tegen die tijd had hij al zijn eigen specialisme ontwikkeld. Als een van de eersten maakte hij serieus studie van de Europese monarchieën, waarbij hij zich in het bijzonder aangetrokken voelde tot de egodocumenten die op dat terrein in de archieven beschikbaar waren. Hij positioneerde zijn wetenschappelijke werk tussen de polen van sympathie en reserve.

Tamse is niet de man geworden van één groot standaardwerk, maar was vooral de stuwende kracht achter een reeks bundels waarin hij zelf uiteraard ook de pen ter hand nam. ‘Onder redactie van C.A. Tamse’ gold als een keurmerk. Hij verdiepte zich in de rol van de koninginnen Emma, Wilhelmina en Beatrix, maar Sophie – de eerste vrouw van Willem III – was als onderwerp van studie zijn ‘lievelingskoningin’.

Voortrekkersrol

Bij Tamses afscheid van de universiteit in 2002 zette de in Groningen opgeleide Te Velde die dynastieke belangstelling in perspectief. Door op te merken dat in de jaren zeventig de monarchie nog ‘een stiefkind van historisch Nederland’ was, duidde hij de voortrekkersrol van Tamse. Het onderwerp monarchie lag – en ligt in zekere zin nog steeds – moeilijk, stelde hij. ‘Want hoe moeten historici laveren tussen de hagiografie van devote aanhangers en de debunking van de sensatiejournalistiek?’

Juist Tamse kon met dat dilemma uit de voeten. Hij was een gesoigneerde heer in pak met pochet, en in de conversatie begiftigd met een aangename dosis ironie. Tamse schreef met kritische distantie. Nodeloos kwetsen was niet zijn stijl. Hoewel hij ook persoonlijke contacten met het Koninklijk Huis onderhield, was van enige onderdanigheid geen sprake. Dat hij eind jaren negentig het Erekruis van de Huisorde van Oranje ontving, ervoeren hij en zijn echtgenote Wil dan weer wel als uiterst eervol.

Voor journalisten was Tamse een serieuze bron. Hij verwees vaak naar het begrip ‘erfcharisma’ om de rol van een regerend vorst te duiden in diens relatie tot gekozen politici. Ook studenten die interesse en inzet toonden, deden nimmer tevergeefs een beroep op Tamse. Hij voorzag ze van enthousiasmerende suggesties en aansporingen. Daarentegen kreeg een stelselmatige laatkomer op college eens van hem een wekker cadeau.

Sophie-archief

Congressen, symposia, werkgroepen: vaak was Tamse de initiator. Hij was nauw betrokken bij de Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau en was voorzitter van de Prins Willem de Eerste Herinneringsstichting, die zich inzet voor het plaatsen van sculpturen van Willem van Oranje in binnen- en buitenland.

Zijn geest leeft voort in het werk waaraan vier biografen inmiddels zijn begonnen. Naar het model van de drie koningsbiografieën uit 2013 zullen over enkele jaren levensbeschrijvingen van vier 19de-eeuwse koninginnen verschijnen. Alpita de Jong werkt aan Wilhelmina (‘Mimi’) van Pruisen, Petra van Langen doet Anna Paulowna, Leonieke Vermeer verzorgt Sophie van Württemberg en Monica Soeting bestudeert Emma van Waldeck-Pyrmont.

Tijdens de bijeenkomst vrijdag vertelden de vier kort over de stand van hun onderzoek. Enkele maanden voor zijn dood droeg Tamse zijn Sophie-archief over aan Vermeer: dozen met boeken en een stalen ladenkast, vol met thematisch beschreven systeemkaarten. ‘Gender’ komt in de nieuwe biografieën centraal te staan. Dat begrip was nog niet gangbaar toen Tamse met zijn onderzoek begon, maar door zich vijftig jaar geleden al met de studie van deze vrouwen bezig te gaan houden, was hij zonder meer zijn tijd vooruit.