Vernielingen bij congres Kick Out Zwarte Piet

Actievoerders van Kick Out Zwarte Piet tijdens een eerdere demonstratie bij Ahoy. Beeld ANP

De belagers staken vuurwerk af en sloegen ruiten in van het pand aan de Beatrijsstraat waar de bijeenkomst plaatsvond. Ook werden enkele auto’s vernield, waaronder die van KOZP-voorman Mitchell Esajas. De politie hield vier mensen aan.

Aan de bijeenkomst namen ‘enkele tientallen mensen uit heel Nederland’ deel ‘die zich voor de verandering van de Sinterklaastraditie willen inzetten’. Omstreeks half tien vrijdagavond was de Beatrijsstraat nog steeds afgezet, en konden de congresdeelnemers het gebouw waar zij samenkwamen om veiligheidsredenen niet verlaten.

Onbekend is nog wie de vernielingen hebben gepleegd. De rechts-radicale beweging Pegida had aanhangers opgeroepen om, uitgedost als Zwarte Piet, een tegendemonstratie in de Beatrijsstraat te houden. Een Haagse zakenman die de komende intocht van Sinterklaas in Den Haag sponsort, had volgens NRC Handelsblad een soortgelijke oproep gedaan.

KOZP heeft eerder acties aangekondigd in ten minste twaalf plaatsen, waaronder Willemstad op Curaçao, waar ‘geen of een onduidelijke verandering plaatsvindt naar een feest zonder Zwarte Piet’.

Aanvulling: In een eerdere versie van dit stuk spraken we over ‘tegendemonstranten’. Dat was onjuist. Er was geen demonstratie bezig, het ging om belagers.