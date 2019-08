Vermoorde vrouw begraven in Terneuzen – recherche staat voor ‘onverteerbaar’ mysterie over identiteit

Een doodgeschoten vrouw, op 22 juni naakt aangetroffen. Haar lichaam werd dinsdag begraven in Terneuzen. Haar dood is nog altijd een mysterie. ‘Het is 2019, dan is het niet te verkroppen dat dit niet met de moderne technieken valt te achterhalen.’

Er is geen koffie of cake, een condoleanceregister ontbreekt. Ave Maria en Andrea Bocelli zijn in geen velden of wegen te bekennen. En na een woordje van de vertegenwoordiger van het uitvaartcentrum en de burgemeester zit het er alweer op. Maar het mag dan een raadsel zijn wie de onbekende vrouw is die dinsdagmiddag op de begraafplaats in Terneuzen ter aarde wordt besteld, geruisloos voltrekt haar afscheid zich in elk geval niet.

Een vrouw krijgt het even te kwaad, als ze haar bloemen op de kist heeft gelegd. Niet dat ze de begraven vrouw kent: dat doet niemand van de belangstellenden. Allen hebben de stromende regen getrotseerd om zich even te verliezen in de hoopvolle woorden van de man van het uitvaartcentrum: ‘Laten we ons vasthouden aan de gedachte dat er bij deze vrouw, deze dame, een goed leven aan vooraf is gegaan.’

Een zekerheid is dat allerminst, zo valt alleen al af te leiden uit de manier waarop ze op 22 juni rond het middaguur werd gevonden. Een passerende boer trof haar ontzielde lichaam aan in het struikgewas naast de Sint-Anthoniekade in Westdorpe, op de scheidslijn tussen wat nog net Zeeland en wat al bijna België is. Kleding droeg de vrouw niet, persoonlijke bezittingen had ze evenmin bij zich. Wel werd in haar buurt een vuilniszak met Franstalig opschrift aangetroffen waarop haar dna bleek te zitten. De vrouw bleek, op een andere plaats, te zijn doodgeschoten.

Lijken spoelen wel vaker aan in Zeeland, zeggen ze bij de politie. En lang niet allemaal zijn de personen vrijwillig uit het leven gestapt. Maar bijna altijd is er wel een aanknopingspunt dat nieuw licht op het onderzoek van de rechercheurs schijnt. Nu zag de politie zich al na drie dagen genoodzaakt de hulp van het publiek in te roepen.

Daarbij werd zelfs een foto gedeeld van de vrouw die volgens de politie tussen de 50 en de 65 jaar moet zijn, 1 meter 60 lang is en kort rossig haar heeft. ‘Het moet een vrouw zijn die midden in het leven staat’, zegt Martine Jacobs, leider van het team grootschalige opsporing. Dat leidt de politie onder meer af uit de littekens van de operaties die ze in het verleden heeft ondergaan en de goede staat van haar gebit.

Achter de kist lopen een agent, de officier van justitie en de burgemeester. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

‘Onverteerbaar’ noemt officier van justitie Kim Weijers de gedachte dat de vrouw bijna twee maanden later alsnog in een naamloos graf is geëindigd. ‘Het is 2019, dan is het niet te verkroppen dat dit niet met de moderne technieken valt te achterhalen.’ Natuurlijk, zegt Weijers, wil ze degene voor het gerecht brengen die verantwoordelijk is voor de dood van de vrouw. ‘Maar als ik haar naam alleen al kan achterhalen, dan hebben we in elk geval voor de familie iets goeds gedaan.’

Dna

Bij het arrondissementsparket Zeeland-West-Brabant heeft Weijers de cold cases uit de regio in haar portefeuille. Vergelijkbare gevallen zijn er amper, zegt ze. De vondst in Teteringen in 1990 van een vermoorde jonge vrouw – door de politie omgedoopt tot Jane Doe – is nog altijd niet opgelost. Ook de aangetroffen lichaamsdelen in 1994 van een onbekende vrouw bij een camping in Retranchement konden nooit aan een naam worden gelinkt. Twee jaar geleden werd de vrouw nog opgegraven voor nieuw dna-onderzoek, zonder resultaat.

Het vergelijken van dna is tegenwoordig staande praktijk bij dit soort vondsten. ‘In Nederland wordt dna opgeslagen als je antecedenten hebt bij justitie of wanneer je als vermist bent opgegeven’, legt Jacobs uit. Dat bleek bij de vrouw uit Westdorpe niet het geval. Ook een speurtocht langs databanken van andere EU-landen was tot nu toe vruchteloos. ‘Al ben je wel sterk afhankelijk van hoe goed een land zijn database heeft ingevuld’, erkent Jacobs.

Ze noemt het daarom niet ondenkbaar dat de vrouw wel degelijk als vermist is opgegeven door haar familie, maar dan in een land waar de dna-dossiers nog handmatig worden ingevoerd. Jacbos: ‘Maar het kan ook zijn dat ze voor een anoniem bestaan heeft gekozen. Of dat ze op wereldreis is gegaan.’

Tips

De tientallen tips die de politie afgelopen weekeinde kreeg, worden nog nagetrokken. Maar een ding kan Jacobs alvast verklappen: de omgekomen vrouw is niet een miljardairsvrouw uit Noorwegen die wordt vermist — een populaire suggestie op sociale media. ‘En omdat ze rossig haar heeft, denken mensen al snel aan bepaalde landen in Europa. Maar aan dat soort giswerk doen we niet.’

Voorzichtigheid is in dit soort gevallen geboden, zo bleek ook in het geval van de romp die in januari in een zwarte koffer werd aangetroffen in Amsterdam. De politie zei na onderzoek uit te gaan van een vrouw van tussen de 20 en de 36 jaar, die de laatste paar weken van haar leven in Nederland was geweest, maar daarvoor lange tijd in het buitenland verbleef. Kort nadat de romp was begraven, bleek dat deze toebehoorde aan de 52-jarige kapster Miranda Zitman uit Soest. Ze werd sinds december 2018 vermist.

In dit geval beschikt de politie over meer en duidelijker dna-materiaal, maar evenmin over een naam. Het doet burgemeester Jan Lonink van Terneuzen denken aan de onbekende soldaten die ook in deze omgeving liggen begraven. ‘En zelfs die worden vele jaren later met terugwerkende kracht nog weleens geïdentificeerd.’