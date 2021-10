Vermogenskloof tussen huurders en woningbezitters blijft verder groeien

Beeld Pauline Niks

Huishoudens met een eigen woning hadden op 1 januari 2020 een doorsnee vermogen van 36,3 duizend euro, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Bij dit vermogen wordt niet gekeken naar de overwaarde op de eigen woning of de eventueel bijbehorende hypotheekschuld, maar naar geld op de bank, pensioenvoorzieningen, aandelen en obligaties. Het mediane vermogen van huurders is veertien keer ­lager, namelijk 2,6 duizend euro.

Bijna 60 procent van de huurders heeft geen vermogen, of ­bezit een klein vermogen van hoogstens 5 duizend euro. Dit zijn 2 miljoen huishoudens, een kwart van alle huishoudens in Nederland. Bij huizenbezitters ligt dit percentage met een klein vermogen rond de 18 procent. Zo’n 5 procent van de huurders bezit een vermogen van minstens 100 duizend euro. Onder woningeigenaren is dit aandeel nog ­zeker vijfmaal hoger: 27 procent bezit minstens een ton.

Vermogen wordt volgens het CBS vaak opgebouwd met leeftijd. Toch is het verschil in vermogen tussen starters met een eigen woning en 75-plussers die huren vrijwel nihil. Het verschil is het grootst binnen de groep 45- tot 55-jarigen, waar degenen met woning bijna 23 keer meer vermogen hebben.

Voor jongeren en starters was het de afgelopen tien jaar lastiger om een eigen woning te kopen. Het percentage woningbezit bij 25- tot 35-jarigen daalde van 50,6 in 2011 naar 41,5 in 2020. Tegelijkertijd vallen nu relatief meer 45-plussers in de categorie woningbezitter.