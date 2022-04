Vermogen werd in twintig jaar steeds minder belast. Nu moet het kabinet breken met dat beleid

Een opeenstapeling van tegenvallers dwingt het kabinet vermogens zwaarder te gaan belasten. Dat betekent een koerswijziging ten opzichte van de afgelopen twintig jaar, waarin vermogen, vergeleken met werk en consumptie, steeds uit de wind werd gehouden.

Als zelfs een prominente VVD’er als Klaas Dijkhoff vraagtekens zet bij de toenemende vermogensongelijkheid in Nederland, dan is er wel wat aan de hand. De liberale oud-fractievoorzitter pleitte vorig jaar zomer in NRC voor hogere belastingen voor huisjesmelkers – een idee dat linkse politici al langer promoten als de ‘prins Bernhard-belasting’. Ook hoge erfenissen die van generatie op generatie vrijwel onbelast worden doorgegeven binnen rijke families leiden volgens Dijkhoff ‘tot ongelijkheid die ongelijkwaardigheid dreigt te veroorzaken’.

Nee, hij is niet van zijn liberale geloof gevallen, verklaarde de VVD’er. Wat hem zorgen baart, is dat steeds meer Nederlanders vermogend worden zonder daarvoor gewerkt te hebben. Gewoon door geld met geld te maken, terwijl anderen die kans niet krijgen omdat ze uit een arme familie komen. ‘Ongelijkheid wordt pas een probleem als het ongelijkwaardigheid veroorzaakt en mensen het gevoel geeft te leven in een rigged game society waarin vooruitkomen in het leven niet meer mogelijk is’, concludeert Dijkhoff in zijn opiniestuk.

Bij de VVD hebben ze Dijkhoffs memo kennelijk niet ontvangen. Daarvan is tenminste nog niets gebleken. Het recentste verkiezingsprogramma van de partij, waar Dijkhoff nog de hand in had, rept niet over hogere vermogens-, erf- en schenkbelastingen. De VVD wil de belastingen voor de groep rijkste Nederlanders (bedrijfseigenaren) juist verder verlagen. Het CDA zit op dezelfde lijn.

Vermogensongelijkheid relatief groot

Ook het coalitieakkoord van het kabinet-Rutte IV laat vermogens grotendeels ongemoeid. D66 en ChristenUnie zijn wél voor hogere belastingen op vermogen, maar die partijen hebben ook andere beleidswensen (bijvoorbeeld op milieu- en klimaatgebied) die ze moesten uitruilen met VVD en CDA. In de formatieonderhandelingen heeft hun pleidooi voor een hogere vermogensbelasting de eindstreep niet gehaald. Integendeel; in dat akkoord staat dat de vennootschapsbelasting voor het midden- en kleinbedrijf verder daalt en dat de fiscale vrijstelling in box 3 flink stijgt naar 80 duizend euro.

Dat de vermogensongelijkheid in Nederland vergeleken met veel andere landen relatief groot is, is grotendeels het gevolg van twintig jaar VVD/CDA-beleid. Een kabinet zonder een van deze twee partijen (inclusief hun voorlopers) heeft Nederland nog nooit gekend. Het huidige belastingstelsel vertoont dan ook duidelijke vingerafdrukken van rechtse, denivellerende politiek.

Boxenstelsel stapje voor stapje aangepast

De laatste grote herziening van het belastingstelsel dateert van 2001. Onder leiding van toenmalig staatssecretaris van Financiën Willem Vermeend (PvdA) werd toen het boxenstelsel ingevoerd, met box 1 voor de inkomsten uit arbeid en de eigen woning, box 2 voor inkomsten uit de eigen onderneming en box 3 voor de inkomsten uit vermogen anders dan de eigen woning. Vermeend had die boxen zo ingericht dat de belastingdruk op inkomens uit alle drie de categorieën ongeveer gelijk was. Een werknemer betaalde dus in verhouding evenveel belasting als ondernemers en beleggers.

Op initiatief van VVD en CDA hebben kabinetten sinds 2001 stapje voor stapje de belastingen voor grootaandeelhouders in box 2 verlaagd. Ook de vennootschapsbelasting op bedrijfswinsten is keer op keer verlaagd. Het argument daarvoor was steeds dat dit goed zou zijn voor de werkgelegenheid en de economische groei, en dat deze belastingverlagingen voor ondernemers daardoor uiteindelijk alle Nederlanders ten goede zouden komen. Maar die belastingverlagingen bevoordeelden vooral de meest vermogenden. Uit de CBS-statistieken blijkt namelijk dat de allerrijkste Nederlanders over het algemeen ondernemer zijn, of grootaandeelhouder van een bedrijf.

Grootaandeelhouders (dat zijn over het algemeen de vermogendste Nederlanders, onder wie de Quote 500-leden) benutten box 2 bovendien op grote schaal om privévermogen buiten bereik van de fiscus te houden. Zij vermommen vermogen (zoals vastgoed en spaargeld) dat eigenlijk in box 3 belast zou moeten worden dan als bedrijfskapitaal door dat kapitaal in de eigen bv te stallen. Het belastingtarief in box 2 is veel lager dan het box-3-tarief. Dat niet alleen: ‘pretbox’ 2 biedt bedrijfseigenaren ook volop mogelijkheden belastingbetaling jaren uit te stellen (wat soms tot afstel leidt). Ook kunnen ze bedrijfsvermogen grotendeels belastingvrij overdragen aan hun kinderen, waardoor ze erf- en schenkbelasting ontlopen.

‘Kleine spaarders’ zijn eigenlijk vermogend

Ook de vermogensrendementsheffing (box 3), de belasting op spaargeld en effecten, is de laatste jaren flink verlaagd. Daarvan profiteren louter Nederlanders die tienduizenden euro’s aan spaargeld of effecten bezitten. Dat zijn de 30 procent rijkste huishoudens. Mensen met weinig vermogen hebben geen voordeel genoten van al die tariefsverlagingen in box 3.

Die groep van meest vermogende Nederlanders kan dit jaar nog een extra voordeel tegemoet zien. De Hoge Raad verwees eind vorig jaar namelijk de huidige box-3-belasting naar de prullenmand, omdat die niet strookt met Europese wetgeving. Spaarders en beleggers die na 2016 vermogensrendementsheffing hebben afgedragen krijgen met dank aan dat arrest waarschijnlijk veel belasting terug. Die wetgevingsblunder kan de schatkist eenmalig tot wel 12 miljard euro kosten.

In de Tweede Kamer heerst veel verontwaardiging over de belasting op spaargeld, omdat die al een paar jaar hoger is dan de spaarrente. De Kamer nam twee maanden geleden unaniem een motie aan waarin het kabinet wordt opgeroepen de ‘kleine spaarder’ tegemoet te komen. Wie die ‘kleine spaarders’ zijn, definieert de motie niet. Enkele Kamerleden wezen hun medeparlementariërs er vorige week op dat échte kleine spaarders geen box-3-belasting betalen. De fiscale vrijstellingsdrempel is meerdere keren verhoogd en ligt inmiddels boven de 50 duizend euro (100 duizend euro voor fiscale partners). Dus de ‘kleine spaarders’ die volgens de Kamermotie ontzien moeten worden, behoren tot de groep vermogende Nederlanders.

Belastingen op consumptie stegen

Terwijl de belastingdruk op vermogen na 2001 structureel daalde, zijn de belastingen op consumptie (btw en accijnzen) de afgelopen twintig jaar alleen maar omhooggegaan. Daardoor zijn onder andere voedsel, rookwaren en autobrandstoffen in prijs gestegen. Dit is nadelig voor lage inkomens, omdat zij een relatief groter deel van hun inkomen aan consumptiegoederen besteden.

Ook de belastingdruk op arbeidsinkomen is toegenomen. Het toptarief in de inkomstenbelasting (box 1) is weliswaar gedaald, maar dat voordeel is meer dan tenietgedaan door de sterke stijging van de zorgpremies. Per saldo is de belastingdruk op arbeid en consumptie de afgelopen twintig jaar dus gestegen, terwijl de belastingdruk op kapitaal (zowel van ondernemingen als particulier vermogen) is gedaald.

De evenwichtige belastingdruk die Willem Vermeend bij de invoering van zijn boxenstelsel voor ogen had, is door het beleid van de kabinetten-Balkenende en -Rutte steeds verder scheefgegroeid. Vergeleken met het buitenland is de Nederlandse belasting op (arbeids)inkomen nu hoog, en die op privévermogen en vermogenswinsten erg laag.