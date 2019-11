Vermogen Nederlander stijgt verder met de huizenprijs

Op het Friese platteland wordt een boerderij op zijn kop gebouwd. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Met dank aan de gestegen huizenprijzen is het doorsnee vermogen van huishoudens in Nederland vorig jaar verder gegroeid tot 38.400 euro, tienduizend euro meer dan een jaar eerder. Dat is nog wel onder het niveau van 2008, voordat de kredietcrisis uitbrak, toen het meer dan 40 duizend euro was.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Terwijl de huishoudens hun vermogen zagen oplopen in doorsnee (de helft van de huishoudens heeft minder dan 38.400 euro, de andere helft meer) zijn de onderlinge verschillen groot. De 10 procent huishoudens met de laagste vermogens had meer schulden dan bezittingen. Per saldo stonden ze 45 miljard euro in de min. Volgens het CBS zitten in deze groep veel woningbezitters van wie de hypotheekschuld hoger is dan de waarde van hun huis.

Het meeste vermogen (1033 miljard euro) zat bij de hoogste 10 procent. Ruim eenderde daarvan kwam van de eigen woning, eenvijfde zat in het belang in het eigen bedrijf en 13 procent stond op een bank- of spaarrekening. De schuld van deze hoogste groep kwam uit op 157 miljard euro. Opgebouwde tegoeden bij spaar- en beleggingshypotheken zijn bij de schuld niet meegeteld, omdat het CBS geen toegang heeft tot die gegevens. Ook pensioen telt niet mee omdat het geen ‘vrij vermogen’ is. Je kunt het niet opnemen, of nalaten aan je kinderen.

De vermogensongelijkheid liep vorig jaar verder terug. Dat komt door de gestegen huizenprijzen. Die tellen bij ‘gewone’ huishoudens zwaar mee, omdat het eigen huis veruit de belangrijkste bron is van het vermogen. Rijkere huishoudens met een eigen woning hebben vaak ook nog andere bezittingen, waardoor de huizenprijzen minder effect hebben op hun vermogen.

De vermogensongelijkheid loopt al sinds 2015 terug, door de gestegen huizenprijzen. Tussen 2011 en 2014 werden de verschillen groter, door de crisis. Ondanks de recente daling blijft de vermogensongelijkheid in Nederland veel groter dan de inkomensongelijkheid.

De meest vermogende gemeente was vorig jaar Bloemendaal met in doorsnee 337 duizend euro, bijna negen keer het landelijk gemiddelde. De minst vermogende gemeente was Rotterdam, met 4.300 euro. In de grote steden wonen meer studenten, mensen met een uitkering en mensen met een niet-westerse migratieachtergrond. Deze groepen hebben doorgaans weinig vermogen.