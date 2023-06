Vermoedelijke schutter moord Peter R. de Vries werd pas op het laatste moment ingeschakeld

Rechtbanktekening van verdachte Delano G., de vermoedelijke moordenaar van Peter R. de Vries. Beeld ANP

‘Gelet op het late tijdstip dat Delano G. is ingeschakeld, is het gemak waarmee hij de moordaanslag lijkt te hebben uitgevoerd even huiveringwekkend als veelzeggend’, zei een van de officieren van justitie.

Volgens haar had de liquidatie eigenlijk een dag eerder moeten plaatsvinden, op 5 juli 2021. Dat blijkt uit recentelijk gekraakte berichten uit een telefoon die in de vluchtauto lag die is gebruikt bij de aanslag in Amsterdam. Die telefoon was op 5 juli nog in het bezit van de Pool Konrad W., stelt het Openbaar Ministerie (OM). Hij zou toen wapens hebben geregeld die later bij de moord zijn gebruikt.

Peter R. de Vries (64) was die avond niet te gast bij RTL Boulevard, bleek in de loop van de tv-uitzending. Toen dat duidelijk werd appte Krystian M., die volgens het OM een aansturende rol had, een bericht naar Konrad W.: ‘Maatje die ene is er niet, jullie moeten morgen daar naartoe.’

Te riskant

De volgende ochtend liet W. aan M. weten dat hij van de opdracht afzag. ‘Niet uit gewetensnood’, zei een van de aanklagers dinsdag, ‘maar omdat hij de wijze van uitvoering van de aanslag te riskant vond, gelet op de plek – het stadscentrum – en het feit dat het vuurwapen geen geluiddemper had.’

M. reageerde stomverbaasd. ‘Ben je aan het dollen?’. Hij voegde eraan toe dat hij zich grote zorgen maakte over zijn veiligheid als de liquidatie niet zou worden uitgevoerd. ‘Verdomme, volgens mij wil je dat ze mij gaan afschieten’.

Drie kwartier later had M. iemand anders gevonden die ‘het’ ging doen. Dat moet Delano G. zijn, stelt het OM, met wie M. vlak daarvoor had gebeld. G. is de man die nog geen uur na de moord werd aangehouden in de vluchtauto, waarin het moordwapen lag.

Het OM eiste in juni 2022 levenslang tegen Delano G. en Kamil E., die toen nog samen terechtstonden. E. wordt gezien als de chauffeur van de Renault Kadjar waarin ze reden op 6 juli, de dag van de liquidatie. De uitspraak in hun zaak werd uitgesteld omdat justitie vlak voor de geplande datum op de proppen kwam met een tot dan toe onbekende getuige.

Onbekende getuige

Deze getuige legt een verband tussen Krystian M. en Ridouan T., de hoofdverdachte in het liquidatieproces Marengo, en de mogelijke opdrachtgever van de moord op De Vries. Het OM doet nog onderzoek naar deze getuigenverklaring en andere aanwijzingen dat T. hier achter zou zitten.

Opvallend is dat vijf verdachten in de moordzaak van De Vries volgens de aanklagers betrokken waren bij de zoektocht naar een voormalige zwager van Ridouan T. in mei 2021. T., die toen vastzat, wilde dat de man een lesje zou leren, is het verhaal.

Uit ontsleutelde berichten zou blijken dat het slachtoffer met een vuurwapen door zijn knie, hand en elleboog moest worden geschoten. Wat er precies met de man is gebeurd is onduidelijk, maar hij zou in die periode daadwerkelijk zijn mishandeld.

Het afgelopen jaar zijn meerdere mannen, met name Polen en Antillianen, opgepakt die volgens het OM betrokken zijn bij de moord op misdaadverslaggever Peter R. de Vries, de vertrouwenspersoon van de kroongetuige in het Marengoproces.

Tot de verdachten behoren onder anderen twee mannen die het slachtoffer na de liquidatie zouden hebben gefilmd. Hun beelden waren even later te zien op sociale media. Inmiddels zitten er negen verdachten vast in dit moordproces, en is het politieonderzoek grotendeels afgerond. De strafzaak wordt in januari en februari 2024 inhoudelijk behandeld.