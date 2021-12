Vermoedelijke rechterhand van Ridouan T. door Colombia uitgeleverd aan Nederland

Een politiehelikopter met daarin een operator van de Dienst Speciale Interventies (DSI) boven de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp voorafgaand aan een inhoudelijke zitting in het liquidatieproces Marengo. Beeld ANP

R. is een van de hoofdverdachten in dit grote liquidatieproces, tegen Ridouan T. en zestien anderen. Het OM verdenkt R. van leidinggeven aan een criminele organisatie, betrokkenheid bij drie liquidaties, twee pogingen en voorbereidingshandelingen voor moord.

Saïd R. (49) is geboren in Marokko en opgegroeid in Nederland. Hij was net als T. lid van de jeugdbende Bad Boys, die met name actief was in Nieuwegein en Utrecht. De bende pleegde onder meer inbraken en zou gevaarlijke straatraces hebben georganiseerd.

Lang bleef R. onder de radar van de politie. Zijn familie had een shishalounge in Utrecht, waar hij ooit bijna zou zijn ontvoerd door een criminele concurrent. R.’s broers, Mohamed en Zaki, zijn ook verdachte in dit proces.

De recherche kreeg pas goed zicht op R. na de liquidatie van Hakim Changachi in Utrecht, begin 2017. Changachi was niet het eigenlijke doelwit, de schutters verwarden hem met een ander.

Na die moord begon Nabil B., de latere kroongetuige, te praten met de politie. Uit zijn verklaringen en allerlei ontsleutelde pgp-berichten blijkt volgens het OM dat Saïd R. in direct contact stond met Ridouan T. en met hem meerdere moorden aanstuurde. Hij wordt door justitie gezien als rustiger en minder impulsief dan zijn compagnon, maar even gevaarlijk.

De belangrijkste verdachten in het Marengo-proces hebben zich jaren schuilgehouden in het buitenland. Bijna twee maanden na de aanhouding van T. in Dubai, eind 2019, werd R. opgepakt in de Colombiaanse stad Medellín. Maandagnacht is hij in een gecharterd vliegtuig naar Nederland gevlogen, begeleid door de Nederlandse politie.

De twee advocaten van Saïd R., Mark Dunsbergen en Robert van ’t Land, verlieten dinsdagmiddag de rechtszaal in Osdorp om hun cliënt bij te staan, die in de loop van de middag zou worden verhoord in Vught.

Even daarvoor betoogden ze dat grote procedurele fouten zijn gemaakt in de zaak tegen R. De verdachte zou in Colombia niet juist zijn geïnformeerd over wat in zijn afwezigheid is gebeurd in het strafproces.

In hoeverre dit gevolgen zal hebben, blijkt op zijn vroegst 20 december. Dan wordt R.’s dossier voor het eerst in het openbaar besproken.