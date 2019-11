Vermiste vissersboot uit Urk waarschijnlijk gevonden op zeebodem

De mijnenjager Zr. Ms Makkum heeft met sonar een gezonken boot op de bodem van de zee gelokaliseerd. Door het slechte weer en te hoge golven kunnen duikers echter niet het water in om definitief de bevestiging te krijgen dat het om de vissersboot uit Urk gaat. Ook kunnen ze onder water niet zoeken naar de opvarenden.

Rond 05.45 uur ontving de kustwacht een melding van het noodbaken van het schip, viskotter UK165 ‘Lummetje’. Het baken wordt geactiveerd als het in aanraking komt met water. Een woordvoerder van de kustwacht noemt het ‘aannemelijk’ dat het schip gezonken is. De kustwacht is met helikopters en verschillende reddingsschepen uitgerukt.

Reddingswerkers hebben een vlot aangetroffen en lichtjes van reddingsvesten, maar van de vissersboot zelf ontbreekt nog elk spoor. Op het vlot zijn geen opvarenden aangetroffen.

Het weer op de locatie, zo’n 7 kilometer voor de kust van Texel, is slecht. Er is een windkracht 5 à 6 en er zijn golven van 1,5 tot 2 meter hoog. De Kustwacht hoopt dat het weer in de loop van de dag verbetert, zodat de duikers het water in kunnen.