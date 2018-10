Vermiste Interpolbaas opgepakt in China door anticorruptiedienst en dient ontslag in

Meng Hongwei poseert voor de pers op het hoofdkantoor van Interpol in Lyon. Foto REUTERS

Meng wordt ondervraagd door een nieuw anticorruptieorgaan van de overheid. Het bericht werd zondag gepubliceerd door de veiligheidsdienst van de Communistische Partij van China.

Op Twitter schrijft Interpol dat Meng per direct zijn functie neerlegt. De hoogste vicepresident van de organisatie, de Zuid-Koreaan Kim Jong Yang, neemt zijn functie tijdelijk over. In november wordt tijdens de algemene vergadering van Interpol een nieuwe voorzitter gekozen die de termijn van Meng zal afmaken.

Waarschuwing

De vrouw van Meng heeft zondag aan persbureau AP verteld dat zij op de dag van zijn verdwijning op 25 september een foto van een mes kreeg toegestuurd. Zij heeft dit opgevat als een waarschuwing dat hij in gevaar zou verkeren.

Van Meng verdween elk spoor nadat hij op 25 september in Lyon, waar het hoofdkwartier van Interpol is gevestigd, op een vliegtuig was gestapt naar China. Mengs echtgenote gaf hem bij de Franse autoriteiten op als vermist.

Een week lang reageerde China niet op de ontstane commotie over de verdwijning van Meng. Pas nadat ook Interpol zaterdag een officieel verzoek had ingediend bij China om informatie over de verblijfplaats van Meng, kwam zondagavond laat het bericht over het lopende onderzoek.

Omstreden aanstelling

Meng werd in 2016 voor een termijn van vier jaar gekozen als voorzitter van de internationale politieorganisatie Interpol. Zijn verkiezing was omstreden omdat hij een belangrijke rol had gehad in de Chinese Communistische Partij als onderminister van Veiligheid en directeur van de kustwacht.

Critici vreesden dat Meng zou worden gebruikt voor politieke doeleinden, bijvoorbeeld om politieke tegenstanders te laten opsluiten. Ook zou hij het met zijn politieke verleden niet zo nauw nemen met het respecteren van mensenrechten.