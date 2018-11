Vermiste Corrie blijkt al zeventien jaar dood, familie van der Valk ‘bedroefd, maar opgelucht’

Corrie van der Valk. Beeld Prive archief

Ruim zeventien jaar werd zij vermist. Maar donderdag kon Justitie in het Belgische Namen dan eindelijk duidelijkheid verschaffen over het lot van Corrie van der Valk. Het aangetrouwd lid van het bekende horecageslacht kwam kort na haar vermissing om het leven ‘bij een aanrijding met een trein’ in de omgeving van Namen. Haar stoffelijke resten bevinden zich sindsdien in een anoniem graf in Philippeville dat onlangs door de Belgische politie is geopend in de hoop dna-sporen te vinden die konden bijdragen aan de oplossing van cold cases. ‘Eindelijk, eindelijk… is er duidelijkheid rond de mysterieuze verdwijning ’, twitterde misdaadjournalist Peter R. de Vries. ‘Heel wat uurtjes aan besteed, maar liep telkens op niets uit.’

De vermissing van de 58-jarige Corrie van der Valk-Kock in januari 2001 trok destijds betrekkelijk weinig aandacht van de media. Zeker in vergelijking met de ontvoering van Toos van der Valk, echtgenote van pater familias Gerrit, in 1982. Dat hing wellicht samen met haar perifere plek in de familie – zij was getrouwd met Gerrits achterneef Nico – maar ook met het feit dat haar vermissing pas na drie weken bij de politie werd gemeld. Ze was officieel weliswaar niet gescheiden van Nico, maar beiden ‘gingen volledig hun eigen gang’, aldus de woordvoerder van de familie destijds. Haar kinderen, met wie ze ook geen intensieve relatie onderhield, sloegen alarm nadat zij niet op een familiefeest was verschenen.

Verhoortechniek

Nico, toentertijd 60 jaar oud, werd aangehouden als verdachte. Overweging daarbij was dat hij kort voor de verdwijning van Corrie, op 7 januari 2001, koffie met haar had gedronken in de Van der Valk-vestiging in Nuland, en dat er bloedsporen in hun badkamer waren aangetroffen. En dan was er ook nog een belastende verklaring van iemand die zei te weten waar Corrie begraven was. Om een bekentenis af te dwingen werd Nico, volgens diens raadsman Max Moszkowicz, aan verhoortechnieken onderworpen ‘die grenzen aan de verboden Zaanse methode’.

Niettemin moest de politie Nico van der Valk na ruim twee weken hechtenis laten gaan. De getuige à charge bleek onbetrouwbaar. En het bloed in de echtelijke badkamer was niet van Corrie afkomstig, maar van hemzelf. In 2002 sloot de politie het onderzoek af. In 2008 werd Corrie van der Valk doodverklaard. De familie, die eerder nog rekening hield met de mogelijkheid dat zij zich bij een Indiase sekte had aangesloten, legde zich bij deze onontkoombare conclusie neer. ‘Wonden worden littekens’, zei dochter Sandra in 2008 in het tv-programma Spoorloos, ‘en de littekens vervagen’.

Na de vondst van de stoffelijke resten van Corrie van der Valk houdt haar familie rekening met zelfdoding. ‘We zijn bedroefd, maar ook opgelucht dat er na zoveel jaar duidelijkheid is’, zei een woordvoerder van de familie in de Belgische krant Het Nieuwsblad.