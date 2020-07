Vermiste burgemeester van Seoul dood aangetroffen

Park Won-soon, burgemeester van Seoul, is donderdagavond dood aangetroffen in een natuurgebied in Zuid-Korea. Beeld AP

De politie vond het levenloze lichaam van Park na een urenlange zoektocht met meer dan honderd man, honden en drones in de bosrijke heuvels buiten de stad. De doodsoorzaak is onbekend. Volgens zijn dochter zou Park een boodschap hebben achtergelaten op haar telefoon die ‘leek op een testament’, hetgeen zou duiden op zelfdoding. Een dag eerder zou een voormalig ambtenaar Park formeel hebben beschuldigd van seksueel intimidatie, mogelijk aanranding.

Ook blijkt Park een briefje te hebben achtergelaten. Zuid-Koreaanse televisiestations hebben de brief op televisie laten zien. Daarin zegt de burgemeester: ‘Ik bied aan iedereen mijn verontschuldigingen aan. Ik wil iedereen bedanken die ik heb ontmoet in mijn leven.’ Ook schrijft hij dat zijn familie alleen maar pijn heeft gedaan en vraagt hij om gecremeerd te worden.

Park was een van de sleutelfiguren in de regerende centrum-linkse Democratische Partij. Hij werd gezien als opvolger van president Moon Jae-in. De voormalige mensenrechtenadvocaat stond bekend als een politicus die vocht tegen sociale en economische ongelijkheid. Ook spande hij zich in voor gelijke rechten voor vrouwen. Zo won hij als advocaat in 1990 een van de eerste #MeToo-achtige zaken in Zuid-Korea. Ook heeft hij zich ingezet voor genoegdoening voor de vrouwen die tot prostitutie waren gedwongen gedurende de Japanse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Politie zoekt naar het lichaam van de overleden burgemeester Park Won-soon van Seoul. Beeld AP

Park was burgemeester van Seoul sinds 2011, waarna hij twee keer werd herkozen. De afgelopen tijd worstelde hij als burgemeester om de nieuwe corona-uitbraak in de miljoenenstad onder controle te krijgen. In de eerste golf bleef Zuid-Korea gespaard omdat direct strenge maatregelen waren genomen. Toen die werden versoepeld in mei ontstonden nieuwe besmettingen via nachtclubs, kerken en distributiecentra. Hierop nam Park onmiddellijk weer strenge maatregelen in het openbare- en nachtleven.

