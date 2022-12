Vermist, sinds het begin van corona: tienduizend mensenlevens

Uitvaart in de eerste coronagolf, april 2020. Beeld Marcel van den Bergh

Het zijn ongemakkelijke cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag naar buiten bracht. Afgelopen augustus overleden er in Nederland 13,5 duizend mensen, 1.300 meer dan demografen hadden voorzien. Corona? Niet helemaal. Die ziekte verklaart van de oversterfte maar ongeveer de helft.

Daarmee komt het totaal aantal Nederlanders dat is overleden aan corona op 45.964 – en het aantal ‘extra’ overledenen van wie experts het domweg niet goed weten op rond de tienduizend. In liefst 34 van de 48 weken die het jaar tot dusver telde, gingen er méér mensen dood dan verwacht.

Toen het coronavirus in 2020 voor het eerst om zich heen greep, was alle oversterfte in de grafieken rechtstreeks aan covid-19 toe te schrijven. Maar eind vorig jaar veranderde dat beeld. Bij de oversterftepiek van najaar 2021 bleven er naast de ongeveer achtduizend coronaslachtoffers nog zo’n 3.400 doden ‘te veel’ over, die géén covid-19 op hun overlijdenscertificaat hadden.

‘Er is echt wel wat aan de hand’

Sinds afgelopen voorjaar zet dat patroon zich voort, niet alleen in Nederland, maar ook in veel andere landen. ‘Het zijn geen echte pieken meer, het is continue wat verhoogd. En getalsmatig zit de oversterfte vooral bij 60-plussers’, vertelt CBS-onderzoekers Ruben van Gaalen. ‘Er is wel echt wat aan de hand. Dit kan niet zomaar door vergrijzing komen’, denkt ook zorgeconoom Eline van den Broek (VU Amsterdam), een van de onderzoekers die de oversterfte bestudeert.

Het gevolg van een of andere geheimzinnige, nog onbekende vaccinbijwerking, zoals het internetgerucht wil? Dat achten de meeste serieuze experts uitgesloten. Zo berekende het RIVM, in lijn met tientallen internationale studies, dat net ingeënte Nederlanders in de weken na de prik juist mínder risico hebben om te overlijden. Of neem het buitenland: in bijvoorbeeld Zweden is nauwelijks oversterfte, terwijl er meer werd geprikt.

Waar de oversterftegolven wél verdacht mee samenvallen: de coronagolven. ‘De hoeveelheid virus in het rioolwater blijkt steeds een goede voorspeller van de oversterfte, ook van het deel dat we niet goed kunnen verklaren’, constateert Van Gaalen.

Onopgemerkte coronasterfte?

Zou een deel van de extra overlijdens gewoon onopgemerkte coronasterfte zijn? In theorie is dat mogelijk: zeker bij ouderen is corona lang niet altijd goed zichtbaar. Een andere, huiveringwekkende mogelijkheid is sterfte na milde corona. Wie ‘gewone’ corona had, heeft daarna nog maandenlang sterk verhoogd risico op hart- en vaataandoeningen, rapporteren Amerikaanse onderzoekers. Per duizend herstelde patiënten zijn er bijvoorbeeld 10 tot 12 extra gevallen van hartfalen ten opzichte van een groep die géén corona had.

Dat tikt aan. In Singapore berekenden onderzoekers de oversterfte, terwijl ze de mensen die in de negentig dagen daarvóór een positieve coronatest hadden gehad weglieten. Het gevolg: ineens was alle oversterfte verdwenen. Een aanwijzing dat de meersterfte te maken heeft met milde corona.

Maar of corona alle oversterfte verklaart, is de vraag. ‘Ik denk dat uitgestelde zorg meespeelt’, zegt hoogleraar epidemiologie Frits Rosendaal (LUMC). Meer dan 300 duizend medische ingrepen zijn er tijdens de coronajaren 2020-2021 immers bij ingeschoten, meldde het RIVM al eerder. Dat is nog los van de ontelbare uitgestelde bezoekjes aan de huisarts en controles die werden afgezegd.

Dat zal ongetwijfeld een deel van de oversterfte verklaren, denken velen. In de VS vergeleek men het zorggebruik van 14 duizend hulpbehoevende ouderen, tijdens en vlak vóór de pandemie. Tijdens de pandemie hadden de ouderen minder contact met hun behandelaars. Bij de zwakste ouderen gaf dat 4 tot 30 sterfgevallen per duizend mensen extra.

Uitgestelde zorg?

‘Onze hypothese is dat mensen met alzheimer of een voorstadium van dementie tijdens de lockdowns sneller achteruitgingen. Doordat de dagopvang wegviel, zorg er niet meer was, en bezoek niet meer kwam’, vertelt Wiesje van der Flier van Alzheimercentum Amsterdam, verantwoordelijk voor een van de circa twintig geplande deelonderzoeken naar de oversterfte. ‘Wat onze neurologen opmerkten is dat er tijdens corona veel leed was achter de voordeuren.’

Of neem kanker. In de ziekenhuizen gaan anekdotes rond dat er een toename is van patiënten met kanker in een gevorderd stadium, vertelt Van den Broek. Een gevolg van uitgestelde zorg? Precies de vraag die ze wil onderzoeken. ‘Het valt me op dat er verhalen de ronde doen over losse correlaties tussen de oversterfte en allerlei verschijnselen. Maar als we solide conclusies willen trekken over causale verbanden, moeten we hier grondig induiken.’

Uiteindelijk komen de eerste antwoorden ergens komend jaar – de raderen van de wetenschap malen langzaam. ‘Mijn vermoeden is dat het overgrote deel van de huidige oversterfte komt door systematische tekorten in de zorg’, zegt Van den Broek. Zoals de wachtlijsten, het personeelstekort, en de in haar ogen doorgeschoten drang naar doelmatigheid. ‘Wat dat betreft gaat het voor mij steeds minder alleen maar over corona. Het kan best dat een deel van de problemen die we nu waarnemen sowieso was ontstaan als we géén pandemie hadden gehad.’