Vermissing 12-jarige Hania opgelost na grote inzet politie en Amber Alert

Amber Alert voor de toen nog vermiste Hania op een pinautomaat. Beeld ANP

In nog geen anderhalve dag werd zo een vermissing opgelost die de politie als zeer urgent had gekwalificeerd. ‘Er waren grote zorgen rond haar persoon en situatie’, laat het Openbaar Ministerie weten. ‘Dat heeft zeker ook te maken met haar kwetsbaarheid en haar leeftijd.’ Bij kinderen onder de 13 jaar, dementerende bejaarden en mensen die medicijnen nodig hebben, staat de politie in het geval van een vermissing meteen op scherp, zei de landelijke politie-eenheid vorig jaar in de Volkskrant.

De Rotterdamse politie bracht al snel veel personeel op de been voor de vermissing van Hania. Dertig rechercheurs werkten samen met twee officieren van justitie. Een forse inzet, erkent het OM, maar het ging dan ook om een kind. En er werd volgens het OM rekening mee gehouden dat haar verdwijning dagen zou duren.

In het geval van Hania speelde meer dan haar jonge leeftijd alleen. Politie en OM waren bezorgd dat haar iets ernstigs zou kunnen overkomen, bevestigt het OM: ‘Er waren een aantal geringe indicaties.’

Voorgeleiding

Welke dat zijn, kan het OM nu niet zeggen. De verdachte Amerikaan zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat , dus moet ook het OM terughoudend zijn met het geven van informatie. Maandag wordt hij voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam. Justitie verdenkt hem in elk geval van onttrekking van een minderjarige aan het ouderlijk gezag, maar het onderzoek naar de gebeurtenissen is nog in volle gang.

Na zijn voorgeleiding wordt mogelijk meer duidelijk over de rol die hij heeft gespeeld. Volgens RTL Nieuws woont de man in de Amerikaanse staat Louisiana en heeft hij een dochter met een Nederlandse vrouw. Die dochter zou een internetvriendin zijn van Hania: ze zouden elkaar hebben leren kennen in een chatroom van het online paardenspel Star Stable. In die chatroom zou de man, die James B. zou heten, zich bij zijn dochter bekend hebben gemaakt als haar biologische vader. Daar zou hij ook contact met Hania hebben gekregen.

Nadat Hania donderdagmiddag niet thuis was gekomen, begon de politie een onderzoek. Daarbij zijn onder meer camerabeelden bekeken en familie, vriendinnen en getuige van het meisje gehoord. Ook haar chatcontacten zijn onderzocht.

Het feit dat Hania haar chatgesprekken had gewist, zou erop kunnen duiden dat er sprake was van grooming: digitaal kinderlokken waarbij de lokker zich vaak voordoet als een leeftijdsgenoot met dezelfde interesses, om zo het vertrouwen van zijn doelwit te winnen. ‘Daar lijkt dit erg op’, zegt directeur Arda Gerkens van het Expertisebureau Online Kindermisbruik. Al houdt ze een slag om de arm.

‘We weten niet wat het motief van deze man is geweest. Misschien is hij wel verliefd op haar geworden en daarom naar Nederland gekomen.’ De combinatie van (mogelijk) kindermisbruik en het uitsturen van een Amber Alert noemt Gerkens in elk geval 'vrij uitzonderlijk’.

Groot alarm

Voor de politie waren de eerste resultaten uit het onderzoek en de daaropvolgende zorgen over Hania’s veiligheid reden om groot alarm te slaan. Het Amber Alert, met daarin een beschrijving van uiterlijk en kleding van het meisje, volgde donderdagnacht om 03.25 uur. Alleen al het versturen van die melding maakt duidelijk hoe urgent de politie haar vermissing beschouwde: slechts een tot drie keer per jaar leidt de verdwijning van een kind tot een Amber Alert.

In die gevallen gaat het altijd om een ontvoerd of een vermist kind dat in levensgevaar verkeert. Bij een minder bedreigende situatie zet de politie een Vermist Kind Alert in. Dat gebeurde eerder deze maand toen een 16-jarige jongen uit Zutphen spoorloos verdween. Bij hem vreesde de politie niet voor ontvoering, maar wel voor zijn gezondheid. Na zijn vermissing werd eerst een Burgernetmelding verstuurd, daarna een Vermist Kind Alert en, toen de politie nog steeds geen idee had waar hij verbleef, een Amber Alert.

Amber alert

Drie miljoen mensen ontvangen een Amber Alert op hun telefoon, al kunnen ze ervoor kiezen die meldingen ’s nachts uit te zetten. Hania’s foto werd daarnaast vertoond op borden boven de snelweg, reclamezuilen bij tankstations en in steden, en op pinautomaten. Ook de media verspreidden haar foto, net als die van de gezochte, Engels sprekende man in wiens gezelschap ze volgens de politie zou verkeren. Volgens Amber Alert krijgen 12 miljoen mensen op die manier de berichten van vermiste kinderen te zien.

Het OM kan, vanwege de beperkingen van de verdachte, niet zeggen wat in dit geval de doorslag heeft gegeven in het opsporen van Hania: het recherchewerk van de politie of de inzet van het Amber Alert. Haar familie liet eerder in een verklaring weten ‘met intense blijdschap’ uit te kijken naar de hereniging met het meisje. Hania, aldus de politie, maakte het ogenschijnlijk goed toen agenten haar in het Hilton Hotel aantroffen.