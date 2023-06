Vermindert een extra aanvliegroute naar Schiphol de overlast van vliegverkeer of juist niet?

Een vliegtuig vliegt over een woning in de omgeving van Schiphol. Beeld ANP / ANP

Waarom wil minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) een nieuwe aanvliegroute over Utrecht?

Momenteel kan vliegverkeer Schiphol benaderen via drie routes: vanaf de Noordzee over Amsterdam, vanuit het zuiden over Rotterdam en vanuit het noordoosten over Lelystad. Landende vliegtuigen veroorzaken overlast voor bewoners die onder een aanvliegroute wonen, mede door geluidshinder en uitstoot van fijnstof. Een extra route zou die overlast volgens Harbers ‘eerlijker over het land verdelen’.

Die ‘vierde route’ komt mogelijk ten zuidoosten van de provincie Utrecht of ten zuidwesten van de provincie Gelderland. De plannen, onderdeel van de luchtruimherziening van het kabinet, voorzien tevens in langere, vaste aanvliegroutes. Momenteel is alleen de laatste 18,5 kilometer naar het vliegveld een vastgelegde route en verschilt per vlucht hoe tot die afstand op het vliegveld wordt aangevlogen.

In het nieuwe aanvliegplan liggen de vier routes vanaf de landsgrens vast. Daardoor wordt het vliegverkeer voorspelbaarder en kunnen woonwijken zoveel mogelijk worden ontweken. Dat zou volgens het ministerie leiden tot minder brandstofverbruik, met tot wel 7 procent CO2-reductie tot gevolg.

- Beeld -

Waarom zijn inwoners en regionale bestuurders tegen de vierde route?

Provinciale bestuurders en tientallen gemeenten in Utrecht vinden dat zij te weinig zijn meegenomen in de plannen en verwachten een toename van overlast. Ze roepen minister Harbers in een brandbrief op om van de nieuwe route af te zien.

Actiegroep Stop4deroute verwacht ongeveer 120 vliegtuigen per dag extra en veel bijkomende geluidsoverlast. Stiltegebieden zouden daardoor niet meer stil zijn en de bestuurders vrezen voor slaapproblemen bij inwoners.

Ook hebben zij zorgen over natuurgebieden, waar fijnstof, stikstofoxiden en benzeen van de vliegtuiguitstoot in terechtkomt. Betogers vinden tevens dat het ministerie met de luchtruimherziening verdere groei van luchthaven Schiphol faciliteert.

Actiegroep Stop4deroute startte een petitie die inmiddels ruim 45 duizend keer is getekend. Op 27 juni zullen de betogers afreizen naar Den Haag om de petitie aan de Tweede Kamer te overhandigen.

Leiden de plannen van het kabinet tot minder uitstoot en geluidshinder?

Ja, zegt Joris Melkert, luchtvaartspecialist van de TU Delft. ‘Voor vliegverkeer uit het zuidoosten bestaat momenteel geen directe route naar Schiphol. Vijf tot tien procent van alle vluchten vliegt daarom vaak om, wat leidt tot meer stikstofuitstoot.’

Toch snapt Melkert de bezwaren van de provincies wel. ‘De vierde aanvliegroute veroorzaakt uitstoot op een plek waar die eerder niet was. Maar die emissie vermindert ergens anders.’

Hetzelfde geldt voor geluidshinder. ‘Momenteel hebben Utrecht en Gelderland weinig geluidsoverlast, ik snap dat ze dat graag zo houden.’ Of inwoners van de provincie slapeloze nachten zullen krijgen, betwijfelt Melkert. ‘Schiphol werkt toe naar een nachtsluiting, waardoor er ’s nachts geen vliegverkeer meer zal plaatsvinden.’

Ook het argument dat de nieuwe aanvliegroute groei van Schiphol zou faciliteren, nuanceert Melkert. De minister werkt aan het beperken van het aantal vliegbewegingen van en naar Schiphol. Harbers’ ambitie is om in 2024 te dalen naar 440 duizend vliegbewegingen per jaar. Melkert: ‘De angst dat Schiphol gaat groeien is niet in lijn met de verdere plannen van het ministerie.’

Hoeveel kans van slagen heeft het protest?

Met de petitie willen de actievoerders de Tweede Kamer oproepen zich te bemoeien met de kabinetsplannen. Enkele Tweede Kamerleden delen hun zorgen. Zo zei Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) dat het ‘bedenkelijk’ is om een beslissing te nemen ‘die tot extra luchtvaart kan leiden ten tijde van een stikstof- en klimaatcrisis’.

Ook Kamerlid Raoul Boucke (D66) stelde dat het ‘absoluut niet zo mag zijn dat deze extra aanvliegroute de deuren openzet voor meer vliegen’. ‘De problemen met het klimaat, stikstof en de geluidsoverlast zijn daarvoor te groot.’

Ondanks die kritische geluiden betwijfelt Melkert of het kabinet nog zal afzien van de luchtruimherziening. ‘Het plan is al vrij ver gevorderd en als het doorgang vindt, vermindert de netto overlast van vliegbewegingen in Nederland.’