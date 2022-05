Vermeende Syrische oorlogsmisdadiger opgepakt in Kerkrade

Een Syriër in de rechtszaal in Koblenz die schuldig werd bevonden aan het faciliteren van marteling van gevangenen in zijn thuisland. Beeld AP

De Dienst Landelijke recherche kreeg eind 2020 een tip dat de man tijdens de Syrische burgeroorlog, als lid van een prominente Syrische militie, voor het regime van president Bashar al-Assad heeft gevochten. De verdachte zou onder meer betrokken zijn geweest bij een gewelddadige arrestatie van een burger, die later in gevangenschap is gemarteld.

Het regime van president Assad heeft zich volgens de Verenigde Naties op grote schaal schuldig gemaakt aan schendingen van mensenrechten en het oorlogsrecht. Tienduizenden Syrische burgers kwamen sinds het uitbreken van de burgeroorlog in 2011 om het leven. Syrische milities speelden daarbij een belangrijke rol.

Ook de Liwa al-Quds militie, waarbij de man was aangesloten, werkte volgens het OM nauw samen met de Syrische inlichtingendiensten en de Russische krijgsmacht. De militie kan volgens justitie worden aangemerkt als organisatie die tot oogmerk heeft internationale misdrijven te plegen. Het lidmaatschap van een dergelijke organisatie is strafbaar gesteld.

Asiel voor oorlogsmisdadiger

Vrijdag wordt de 34-jarige verdachte voorgeleid aan de rechtbank Den Haag. De verdachte verbleef sinds 2020 in Nederland en had asiel aangevraagd. Van oorlogsmisdaden verdachte vluchtelingen komen volgens wetgeving Nederland niet in, maar in de praktijk blijkt het vaak moeilijk om de oorlogsmisdadigers op te sporen en te berechten.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft sinds 1997 een speciaal team om verdachte asielzoekers door te lichten. Maar de beoordeling van Syrische vluchtelingen over hun vermeende oorlogsmisdaden verliep in 2015 chaotisch door de omvang van de vluchtelingenstroom. In 2020 heeft de IND de dossiers van 12.570 verdachte vluchtelingen opnieuw bekeken. Eén verblijfsvergunning werd na het onderzoek ingetrokken.