Vermeende rechterhand van Ridouan T. door Colombia uitgeleverd aan Nederland

Een politiehelikopter met daarin een operator van de Dienst Speciale Interventies (DSI) boven de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp voorafgaand aan een inhoudelijke zitting in het liquidatieproces Marengo. Beeld ANP

R., die is geboren in Marokko maar opgroeide in Nederland, is een van de belangrijkste verdachten in de zaak tegen Ridouan T. en zestien anderen. Het OM verdenkt R. van betrokkenheid bij drie liquidaties, twee pogingen en voorbereidingshandelingen voor moord. Twee broers van R., Mohamed en Zeki, zijn ook verdachten in dit proces.

In februari werd R. opgepakt in Medellin, in het noordwesten van Colombia, waar hij zich schuilhield. Vannacht is hij in een gecharterd vliegtuig naar Nederland gevlogen, begeleid door de Nederlandse politie.

De twee advocaten van SaÏd R., Mark Dunsbergen en Robert van ‘t land, willen de rechtszaal in Osdorp zo snel mogelijk verlaten om naar de EBI te rijden. Daar wordt hun cliënt in de loop van de middag verhoord door Nederlandse rechercheurs.