Vermaarde drugsbaron komt om het leven bij bombardement in Syrië

Een lading captagon-pillen is op 27 juli 2022 onderschept in Beiroet, de hoofdstad van Libanon. Beeld AFP

Bij de aanval nabij de grens met Jordanië werden volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten ook zijn vrouw en zes kinderen gedood. Andere bronnen spreken dit tegen, en zeggen dat één van zijn dochters het zou hebben overleefd. Bij een tweede luchtaanval nabij de stad Daraa zou een gebouw zijn geraakt waar drugs werden geproduceerd. Niemand heeft de luchtaanval officieel voor zijn rekening genomen, maar het ligt voor de hand dat de Jordaanse luchtmacht erachter zit. Jordanië voert al geruime tijd een war on drugs aan de grens met Syrië.

Over de auteur

Jenne Jan Holtland is correspondent Midden-Oosten voor de Volkskrant. Hij woont in Beiroet, en is auteur van het boek De koerier van Maputo (2021).

De timing van de aanval is saillant, precies een dag nadat de Arabische Liga in Caïro (met een krappe meerderheid) voor een terugkeer van de Syrische regering bij het overlegorgaan stemde. De handel in captagon-pillen staat al geruime tijd op de agenda. Volgens schattingen verdient het Syrische bewind van president Bashar al-Assad jaarlijks zo’n 5,5 miljard euro aan de handel in het pilletje. In ruil voor herstel van de relaties met onder meer Jordanië en Saoedi-Arabië heeft Damascus beloofd de drugshandel tegen te gaan.

Neven van de president

De vraag is echter of die belofte op wensdenken berust: het gaat om een clandestiene industrie die al vele malen groter is dan de hele legale export (jaarlijks zo’n 700 à 800 miljoen) bij elkaar. Captagon – zestig jaar geleden gepatenteerd in Duitsland als middel tegen ADHD – is relatief goedkoop om te produceren, en vindt gretig aftrek onder jongeren in met name de Arabische Golfstaten.

Eind april maakte de douane in de Saoedische havenstad Jeddah bekend dat er 12,7 miljoen pillen waren aangetroffen in een lading granaatappels. De Amerikanen en Britten zetten eerder dit jaar zes prominente figuren uit Assads drugsnetwerk op de sanctielijst, onder wie twee neven van de president.

Smokkel als manier van leven

Over Ramthan is weinig bekend, behalve het feit dat hij deel uitmaakte van een grote stam. Zijn smokkelwerk deed hij in coördinatie met de machthebbers, vermoedelijk de militaire inlichtingendienst die een sterke aanwezigheid hebben in Zuid-Syrië.

‘Ramthan zelf is niet zo belangrijk, zijn plek in het netwerk zal door iemand anders worden overgenomen’, aldus een oud-officier die deserteerde uit het Syrische leger en die vanwege de gevoeligheid van het onderwerp niet met zijn naam in de krant wil. ‘Het zou kunnen dat de aanval gecoördineerd is met het regime in Damascus. Die kunnen er prima mee leven als hij wordt opgeofferd.’

In het woestijnachtige gebied tussen Syrië en Jordanië is smokkel een manier van leven. Het gaat niet alleen om drugs, maar veel vaker om wapens of simpele levensmiddelen. Smokkelaars staan bekend als baharra, oftewel ‘zeilers.’ In januari 2022 schoot het Jordaanse leger 27 smokkelaars dood bij een grootschalige actie. Tientallen anderen werden ingerekend. ‘De eerste drie dagen konden we ze niet ondervragen’, zei een hoge bron bij het Jordaanse leger daarover tegen de Volkskrant. ‘Ze hadden allemaal die pillen genomen. Ze wisten nauwelijks wat ze deden.’