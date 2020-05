Verloofde van vermoorde journalist Khashoggi wil niets weten van vergeving

Beeld AFP

Ook de VN-rapporteur voor buitengerechtelijke executies, Agnes Callamard, sprak schande van het gebaar van de familie, dat zij beschouwt als een opzetje van de Saoedische autoriteiten. ‘Een aanfluiting van het recht’, volgens Callamard. ‘Iedereen die zich zoals wij de afgelopen twintig maanden heeft bezig gehouden met de gruwelijke terechtstelling van Jamal Khashoggi had dit voorzien.’

Mede namens drie broers zei Khashoggi’s zoon Salah vrijdag dat de familie de daders heeft vergeven. Hij verwees naar een passage uit de Koran over vergiffenis en naar de traditie om misdadigers gratie te verlenen ter gelegenheid van het Suikerfeest, dat dit weekeinde wordt gevierd. ‘Wij, de zonen van martelaar Jamal Khashoggi, vergeven degenen die onze vader hebben vermoord’, schreef hij op Twitter.

Het gebaar van Khashoggi’s kinderen betekent ongetwijfeld dat de doodstraffen, in december opgelegd door een Saoedische rechtbank, niet worden uitgevoerd. Mogelijk zullen de vijf mannen wel een gevangenisstraf moeten uitzitten. Drie anderen werden in eerste aanleg al tot celstraf veroordeeld.

De 60-jarige Khashoggi had zich als medewerker van The Washington Post ontwikkeld als een criticus van het Saoedische regime. Hij woonde de laatste jaren in de VS. In oktober 2018 bezocht hij het Saoedische consulaat in Istanboel om zaken te regelen voor zijn voorgenomen huwelijk. Door een speciaal gevlogen team van Saoedische functionarissen werd hij daar vermoord. Zijn lichamen werd in stukken gezaagd, zo werd naderhand bevestigd in het onderzoek van de VN-rapporteur.

Callamard gaat er evenals de CIA en diverse westerse regeringen vanuit dat tot de moord opdracht was gegeven door de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman. De kroonprins ontkent, maar heeft wel toegegeven dat het ‘onder zijn verantwoordelijkheid’ is gebeurd. Twee naaste medewerkers van ‘MBS’ die in het VN-onderzoek zijn aangewezen als leiders van de moordoperatie, zijn in Saoedi-Arabië niet vervolgd.

The Washington Post meldde vorig jaar dat de kinderen van Khashoggi door de Saoedische regering zijn afgekocht met onroerend goed en grote geldbedragen. De familie spreekt dit tegen. Zoon Shalal werd drie weken na de moord op zijn vader ontvangen in het paleis van de koninklijke familie in Riyad. Hij schudde de hand van de kroonprins, die zijn medeleven uitsprak.