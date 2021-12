Verliest extreem-rechts aan terrein in Latijns-Amerika? ‘Kwartjes vallen nu een paar keer deze kant op’

In Santiago komen aanhangers van de linkse presidentskandidaat Gabriel Boric samen op een plein in de hoofdstad. Beeld AFP

Na de verkiezingsoverwinning van de jonge, linkse Gabriel Boric spreken analisten in internationale media over een ‘overwinning voor de Chileense democratie’. Waarom waren deze verkiezingen zo belangrijk?

‘Het waren de meest gepolariseerde verkiezingen in Chili sinds de dictatuur van Augusto Pinochet, van 1973 tot 1990. Sindsdien wisselden centrum-linkse en centrum-rechtse partijen elkaar af in het landsbestuur. Maar geen van die partijen heeft Pinochets extreme vrijemarktdenken echt hervormd. In Chili is de ongelijkheid nog steeds geïnstitutionaliseerd.

‘Dit staat al zeker een decennium ter discussie in het land, voornamelijk dankzij jonge Chilenen die opgroeiden na de dictatuur en de afgelopen jaren massaal de straat opgingen. Onder druk van die protesten schreef de huidige president Sebastián Piñera een referendum uit over Pinochets neoliberale grondwet. De meeste Chilenen stemden voor het schrijven van een nieuwe grondwet.

‘In al dat tumult veranderde ook het politieke landschap in Chili. Zo kwamen relatieve buitenstaanders bovendrijven: van de extreem-rechtse José Antonio Kast tot de linkse Boric, die eigenlijk een van de jongens was uit de studentenprotesten.

‘Dit weekend stonden twee politieke stromingen op het stembiljet die bijna diametraal tegenover elkaar staan. De spanning was om te snijden. Dat het resulteerde in een klinkende zege voor Boric, die vrij snel door zijn tegenstander Kast werd erkend, is een opluchting voor Chili. Van tevoren werd een krappere, en dus onzekerder uitslag voorspeld.’

In Peru versloeg deze zomer ook een linkse kandidaat een extreem-rechtse tegenstander in de laatste ronde. Verliest extreem-rechts terrein in Latijns-Amerika?

‘Het is lastig om te generaliseren, want de context verschilt enorm. De kwartjes vallen nu een paar keer deze kant op. Ook in Honduras heeft vorige maand een linkse kandidaat gewonnen. Maar landen in Latijns-Amerika hebben vaak in één borst een stevig links hart én een uiterst rechts hart. Boric heeft nu gewonnen in Chili, en the winner takes all. Toch hebben miljoenen op een keiharde rechtse kandidaat gestemd, die flirt met de denkbeelden van Pinochet. Die sentimenten zijn nu niet ineens verdwenen.

‘Vaak volgt hier het ene uiterste het andere uiterste op. Dat komt ook door het verkiezingssysteem. Bij de laatste ronde blijven maar twee kandidaten over, terwijl ontzettend veel mensen in de eerste ronde andere kandidaten steunden. De linkse Pedro Castillo bleek het minste kwaad in Peru, al was het verschil met dictatorsdochter Keiko Fujimori miniem. In Chili stemden ongetwijfeld veel mensen op Boric omdat ze geen president Kast wilden.’

Ook in Brazilië neemt, naar alle waarschijnlijkheid, volgend jaar een linkse politicus het in de eindronde op tegen een extreem-rechtse kandidaat. Kijkt Bolsonaro niet een beetje gespannen naar dit soort uitslagen?

‘Bolsonaro is al langere tijd heel gespannen, vermoed ik, maar vooral over de peilingen in eigen land, die steeds ongunstiger voor hem zijn. Het moet raar lopen wil Brazilië volgend jaar niet opnieuw voor de linkse Lula kiezen. Zoals Bolsonaro in 2018 de Lula-haat verzilverde, zo is Lula nu weer het antwoord op de rampzalige Bolsonaro. Tegelijkertijd moet ik zeggen: in Brazilië kan alles gebeuren.’

Geeft de zege van Boric de linkse bewegingen in de regio, zoals die van Lula in Brazilië, nieuwe energie?

‘Absoluut. Zoals een jaar geleden de legalisering van abortus in Argentinië een opsteker was voor feministische bewegingen in heel Latijns-Amerika, zo is de winst van Boric dat ook voor progressieve groepen in andere landen. Die progressieve wind is op de lange termijn niet te stoppen, verwacht ik, ondanks het feit dat linkse en rechtse leiders elkaar om de zoveel termijnen afwisselen.

‘Ieder land is hier een wereld op zich, maar buurlanden kijken zeker naar elkaar. Als Lula volgend jaar president wordt, zal hij blij zijn dat in Chili een ideologische bondgenoot aan het roer staat. Hoe meer landen geestverwanten zijn, hoe meer pogingen zullen worden ondernomen linkse allianties te vormen om het vuur nog verder aan te wakkeren.

‘Veel linkse politieke partijen in Latijns-Amerika staan bijvoorbeeld kritisch tegenover de VS. Als veel landen een linkse regering krijgen, groeit de zelfverzekerdheid ten opzichte van de Verenigde Staten, die worden gezien als de grote imperialist. Als Lula wint, zoeken die linkse leiders – denk aan Andrés Manuel López Obrador hier bij mij in Mexico – elkaar ongetwijfeld op en zullen ze het heel erg met elkaar eens zijn.’

Tot slot: Nederland zit op slot door de omikronvariant, kun jij in jouw standplaats Mexico-Stad nog de straat op?

‘In de regio zijn er al wat gevallen van omikron gemeld, maar in Mexico zijn de zorgen nog beperkt. De nationale covidtsaar heeft gezegd dat de variant besmettelijker is, maar niet gevaarlijker. Dus gaat Mexico nog op dezelfde voet verder.

‘Het gaat nu met betrekking tot de coronacijfers best goed met Mexico – en eigenlijk met heel Latijns-Amerika. Ook Brazilië, dat vreselijk heeft geleden onder de pandemie, doet het beter dan ooit. Het is te hopen dat we niet over twee maanden opnieuw in allerlei vreselijke scenario’s zitten. Ik kijk ondertussen naar Europa, wetend dat wat daar gebeurt zich straks hier herhaalt.’