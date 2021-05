Verlengde noodtoestand en aanhoudende besmettingen: in Japan klinkt roep om annulering Olympische Spelen almaar luider

De Japanse premier Yoshihide Suga is te zien op straat tijdens de persconferentie waarin hij de noodtoestand verlengde tot 31 mei. Beeld AFP

De noodtoestand geldt nu tot 31 mei en geeft de lokale autoriteiten extra bevoegdheden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo zijn cafés in de hoofdstad tijdelijk dicht. Behalve in Tokio geldt de noodtoestand in vijf andere dichtbevolkte regio’s in Japan. Van een lockdown is echter geen sprake en de treinen in de hoofdstad waren deze week, na een vakantieperiode, ouderwets overvol.

Vrijdag telde Tokio negenhonderd nieuwe besmettingen, nog altijd meer dan bij de start van de noodmaatregelen twee weken geleden. Het liefst wil Japan het aantal coronagevallen in de aanloop naar de Olympische Spelen flink indammen, maar dat lijkt nog niet te lukken. Daarnaast komt de vaccinatiecampagne maar traag op gang in het land. Minder dan 1 procent van de 127 miljoen Japanners is gevaccineerd. Dat is pijnlijk, omdat het land een van de meest vergrijsde landen is ter wereld.

Door de verlenging van de noodtoestand gaat een gepland bezoek van IOC-voorzitter Thomas Bach op 17 mei waarschijnlijk niet door. ‘Eerlijk gezegd denk ik dat het heel moeilijk wordt voor hem’, zei het hoofd van de organisatie, Seiko Hashimoto.

Annuleren

De aanhoudende crisisstemming voedt de scepsis bij Japanners over de haalbaarheid van een van de grootste sportevenementen ter wereld. Een online petitie waarin Japan wordt opgeroepen om de Spelen te annuleren, werd in twee dagen meer dan 200 duizend keer ondertekend. ‘We roepen nadrukkelijk op de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en levens op alle mogelijke manieren te beschermen door de Spelen te annuleren’, schrijft initiatiefnemer Kenji Utsunomiya op zijn website.

Uit peilingen blijkt al langer dat Japanners het toernooi liever kwijt dan rijk zijn. Volgens een onderzoek van televisiezender NHK wil 38 procent dat het evenement wordt geschrapt. Een net zo grote groep is voor het opnieuw uitstellen – de Spelen zouden eigenlijk in 2020 plaatsvinden. In een andere peiling, van dagblad Mainichi, was meer dan de helft van de ondervraagden voor afstel of uitstel.

In een poging het thuispubliek tegemoet te komen, werd al besloten buitenlandse bezoekers deze zomer te weren. Zelfs familieleden van de atleten zijn niet welkom. De atleten zullen in streng beveiligde afgesloten ‘bubbels’ verblijven en vaak getest worden.

Overvolle ic’s

In Japan zijn sinds de start van de pandemie 10,5 duizend doden gevallen. Momenteel wordt het land geraakt door een nieuwe golf besmettingen. In de miljoenenstad Osaka liggen de ic-afdelingen overvol. Verschillende patiënten met andere aandoeningen zijn overleden omdat er geen bedden vrij waren in de ziekenhuizen.

De autoriteiten zijn vastbesloten de Spelen door te laten gaan, alleen al vanwege de vele organisatie- en infrastructuurkosten die zijn gemaakt.

De organisatie put hoop uit een ‘succesvol’ zwemevenement dat deze week werd gehouden. Aan de testwedstrijden deden 438 atleten, coaches en stafleden aan mee. Slechts één atleet testte positief, bij aankomst op de luchthaven. Ook een volleybaltestevenement tussen Japan en China verliep goed. De Chinese president Xi Jinping sprak vrijdag zijn steun uit aan de zomerspelen.