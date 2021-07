Verkoudsheidsvirus is bezig met zomerse opmars: 89 van de 90 bedden op kinder-ic’s liggen vol

Nederland, Amsterdam, 14-04-2016.De intensive care voor kinderen in het Emma Kinderziekenhuis in het AMC. Beeld Hollandse Hoogte

Het RS-virus wordt door ziekenhuispersoneel ‘baby covid’ genoemd, omdat de klachten lijken op die van corona. Zo kunnen besmette patiënten benauwd raken, een longontsteking krijgen en zelfs op de intensive care belanden. Het grote verschil met corona is dat het RS-virus vooral jonge slachtoffers maakt.

Het is het meest voorkomende verkoudheidsvirus waar bijna alle baby's mee te maken krijgen. In de meeste gevallen gedraagt het zich onschuldig: een op de honderd zieke baby’s belandt in het ziekenhuis, een op de duizend op de intensive care. Dat gebeurt vaker bij baby's die te vroeg geboren zijn, een hartafwijking of het syndroom van Down hebben. Sterfte na besmetting is extreem zeldzaam.

Regionale verschillen

Op dit moment zijn 89 van de 90 bedden op de kinder ic-afdelingen bezet. Hoeveel patiënten daarvan voor het RS-virus worden behandeld verschilt per regio, blijkt uit data van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. Kinderarts Hans van Goudoever, hoofd van Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam: ‘We zien duidelijk dat de uitbraak zich vanuit de randstad verspreid richting de periferie. In Amsterdam is 50 procent van de ic gevuld met RSV-patiënten. In Groningen is dat percentage veel lager, maar daar moet de golf nog komen.’

De zomerse uitbraak is volgens experts opmerkelijk. Dat zegt hoogleraar kinderinfectieziekten Louis Bont van UMC Utrecht die ruim 25 jaar onderzoek doet naar het virus. ‘Normaal gesproken zien we 's winters een piek in het aantal besmettingen. Maar ik heb nog nooit in de zomer een RSV-patiënt op de intensive care zien liggen. Nu zijn het er heel veel.’

Dat heeft te maken met de coronamaatregelen. Bont: ‘Tijdens de lockdown zijn mensen amper blootgesteld aan virussen, waardoor zwangere vrouwen weinig antistoffen hebben opgebouwd. Hun baby's worden niet geboren met immuniteit tegen het RS-virus, waardoor je zo'n uitzonderlijke uitbraak krijgt.’

Voorkomen

Nu de maximale ic-capaciteit bijna is bereikt, zal het vaker voorkomen dat kinderen worden verplaatst naar buurlanden. De afgelopen maand zijn zeker drie jonge patiënten naar Belgische ziekenhuizen overgebracht. Ook worden geplande operaties uitgesteld. Dat besluit komt op het moment dat ziekenhuizen zich juist opmaakten voor een inhaalslag van behandelingen die door de coronapandemie waren uitgesteld.

Geen van de experts wil zich branden aan de vraag of de piek is bereikt. Wel willen ze ouders van jonge kinderen nadrukkelijk wijzen op de manieren om besmettingen te voorkomen. Bont: ‘Het is belangrijk om te beseffen dat er een virus rondwaart, dat zich verspreid via direct handcontact. Kraambezoek is prima maar als je gast verkoudheidsklachten heeft, kunnen ze de baby beter niet aanraken.’