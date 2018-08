Verkoper van de partydrug lachgas aangevallen en gewond achtergelaten door klant

Lachgaspatronen liggen op straat. Foto RV

De man had de partydrug te koop aangeboden en meldde zich om half vijf in de ochtend bij de flatwoning van zijn belangstellende klant in zijn woonplaats. Daar werd hij bedreigd met vermoedelijk een vuurwapen en met nog een handlanger in zijn eigen auto gedwongen weg te rijden. Korte tijd later verlieten de twee de auto, de 21-jarige man lichtgewond achterlatend.

Een woordvoerder van de politie zegt nog niet eerder te maken te hebben gehad met incidenten rond de verkoop van lachgas. ‘Ik kijk ervan op. Wat is dit voor handel?’ In uitgaansgebieden in de regio Rotterdam valt hem uit rondslingerende zilverkleurige capsules wel de toenemende populariteit van de drug op. ‘Het is oppassen geblazen dat je er niet over uitglijdt.’

Populair onder 15- tot 35-jarigen

Het Trimbos-instituut heeft de indruk dat de partydrug vaker wordt gebruikt op festivals, in het uitgaansleven en in de privésfeer. Uit het ‘Grote Uitgaansonderzoek’ uit 2016 blijkt dat lachgas vooral populair is onder 15- tot 35-jarigen. Van deze leeftijdsgroep zegt 1 op de 10 het in de afgelopen maand nog gebruikt te hebben. Van de 16- tot 18-jarige mbo- en hbo-studenten zegt 17 procent het ooit te hebben geïnhaleerd. Volgens het Trimbos-instituut is het nog onduidelijk wat de risico's kunnen zijn.

Voordat narcose zijn intrede deed, was lachgas in de medische wereld en voor tandartsen lang hét middel om patiënten voor hun behandeling te verdoven en het viel daarom onder de Geneesmiddelenwet. Sinds 2016 valt het onder de Warenwet en sindsdien is lachgas vrij verkrijgbaar. Bezit en verkoop zijn niet illegaal.

Het kleurloze lachgas is een distikstofmonoxide die de meeste recreatieve gebruikers via een ballon inhaleren. Het veroorzaakt een korte, sterke roes die hooguit vijf minuten duurt en vergelijkbaar is met dronkenschap. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn bij gebruik van minder dan tien ballonnen per maand geen ernstige gezondheidsrisico’s te verwachten. Bij veelvuldig gebruik kunnen neurologische en hematologische effecten ontstaan.