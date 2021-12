Verkoop Zuidaskantoor ABN Amro voor recordbedrag: teken van vertrouwen in zakenwijk

Het hoofdkantoor van ABN Amro aan de Zuidas in Amsterdam. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Het gebouw wordt gezien als een van de voortrekkers in de ontwikkeling van het prestigieuze zakendistrict aan de Amsterdamse ringweg. De kopersgroep (vastgoed- en hotelinvesteerder Victory, G&S Vastgoed en bouwbedrijf VolkerWessels) gaat het gebouw waarschijnlijk slopen. Het voldoet niet meer aan de huidige duurzaamheidseisen. Vervolgens worden er op het terrein enkele torens gebouwd, met kantoren en woonruimte.

ABN Amro blijft tot 2025 huurder van het huidige kantoor. Daarna verhuist de bank naar Amsterdam Zuidoost, waar al een deel van de medewerkers is neergestreken. Daar wacht ‘de Fop’, koosnaam voor een gebouw aan de Foppingadreef. De vermindering van het aantal medewerkers en de overgang naar een duurzamer kantoorgebouw noemde de bank eerder als redenen voor de verhuizing. Ook de verwachting dat thuiswerken een blijvertje is telt mee.

De bank maakt naar verwachting een half miljard euro winst op het kantoor. Daarmee beloont het zichzelf voor een pioniersrol op de Zuidas. De bank was een van de eersten die zich vestigde aan de zuidkant van ringweg A10, met het idee dat zich daar een financieel district zou ontwikkelen.

Blikvanger

Die verwachting kwam uit; het gebied bleek een magneet voor financiële en juridische dienstverleners. In twintig jaar werd er circa 1 miljoen vierkante meter vloeroppervlakte gebouwd, waarvan driekwart als kantoor. Met de ‘poenschoen’, het voormalige kantoor van ING, is het ABN-kantoor een van de blikvangers. De ING-bank vertrok al eerder naar Zuidoost, nu volgt dus ook ABN Amro.

‘De Zuidas’ werd een cultureel begrip. Maatpakken, miljoenendeals en de goudgerande variant op uurtje-factuurtje horen net zo bij de glanzende kantoortorens als het geruis van het passerende verkeer op een van de drukste snelwegen van Nederland.

Wat dat verkeer betreft loopt de ontwikkeling van de Zuidas minder vlot. In het Zuidasdok-project wordt een deel van het verkeer onder de grond gebracht. De geschatte kosten van 2 miljard euro worden waarschijnlijk met 1,2 miljard euro overschreden, werd onlangs bekend. Wie die extra kosten gaat betalen is nog niet bekend. De werkzaamheden moeten over circa vijftien jaar zijn afgerond.

Gemengde stadswijk

De komende twintig jaar zal de Zuidas overigens nog flink groeien, met naar verwachting nog eens een miljoen vierkante meter vloeroppervlakte. Dat zal van het gebied meer een gemengde stadswijk maken. Meer dan driekwart van de nieuwe vierkante meters is bestemd voor woningen en voorzieningen.

De recordverkoop is in ieder geval een teken van vertrouwen in de zakenwijk. Financier Victory heeft al ervaring met kantoorontwikkeling in hetzelfde gebied. In 1999 kocht het kantorencomplex Atrium, net aan de andere kant van de snelweg, voor ongeveer 100 miljoen euro. Na een ingrijpende renovatie en uitbreiding werd het in 2017 doorverkocht voor een half miljard euro aan een vastgoedinvesteringsbedrijf van de Franse bank Crédit Agricole. Dezelfde koper tikte een jaar eerder voor 350 miljoen euro ‘De Rotterdam’ op de kop, het megacomplex aan de Maas in Rotterdam.