Verkoop elektrische auto’s vorig jaar verdrievoudigd, rek is er in 2019 beetje uit

De verkoop van elektrische auto’s is vorig jaar verdrievoudigd tot 24 duizend. Daarmee was 5,4 procent van alle nieuwe auto’s elektrisch, melden RAI Vereniging en Bovag. In december was zelfs een op de drie nieuwe auto’s elektrisch. Dit komt doordat de belastingregels op 1 januari zijn veranderd, waardoor dure e-auto’s iets minder aantrekkelijk zijn geworden. In de laatste maanden werden daarom drommen Tesla’s en Jaguars op kenteken gezet.