Verkiezingswinnaars GroenLinks en Forum uitgesloten in Overijssel

Het advies van Krol is opvallend omdat zowel de winnaar op rechts als links wordt uitgesloten van bestuursdeelname. Toch denkt de informateur dat de voorgestelde coalitie breed draagvlak heeft. Met 25 van de 47 zetels hebben de vijf partijen een nipte meerderheid in de Overijsselse Provinciale Staten.

Krols voorganger als informateur, oud-commissaris van de koning Geert Jansen, adviseerde nog een coalitie met CDA, Forum voor Democratie, VVD, ChristenUnie en PvdA. Die combinatie liep snel stuk toen er reuring ontstond bij de achterban van de PvdA rondom de samenwerking met beoogd coalitiepartner Forum. PvdA’ers konden zich onder meer niet vinden in Forums meldpunt voor indoctrinatie in het onderwijs.

Het besluit van de PvdA blijkt nu funest voor Forums bestuurskansen in Overijssel. Ook de ChristenUnie haakte af. Volgens Krol zijn er nog onvoldoende partijen die een samenwerking met FvD zien zitten.

Een coalitie met daarin GroenLinks – de andere grote winnaar van afgelopen Statenverkiezingen – kon volgens Krol evenmin op een meerderheid rekenen. Elders ziet het er beter uit voor de partij. In Utrecht en Groningen werd GroenLinks de grootste en zijn de onderhandelingen voor een nieuw college al even onderweg. Daarnaast zit de partij nog in vier andere provincies aan tafel voor een bestuursplek.

Negende provincie

Voor Forum ziet het er minder goed uit. Overijssel is de negende provincie waar de partij wordt uitgesloten van deelname aan de formatiegesprekken. Alleen in Limburg, Zuid-Holland en Flevoland doet de partij nog mee.

Vooralsnog lijkt de partij alleen in Zuid-Holland dicht bij een collegeplek. Daar ligt met VVD en CDA een akkoord op hoofdlijnen. Informateur Hans Wiegel is inmiddels begonnen met de zoektocht naar een vierde partij. ‘Het is behoorlijk lastig’, zegt hij over de verkennende gesprekken. ‘Mijn inzet was een zo breed mogelijk college. Dat gaat heel moeilijk worden. Vooral partijen aan de linkerkant hebben aangegeven niet mee te willen doen.’