Verkiezingsstunt of oprechte mea culpa? België kijkt op van paginagrote excuusbrief premier De Croo in kranten

Wie zaterdag in België de krant opensloeg, op de nationale feestdag ter ere van de onafhankelijkheid, ontkwam er niet aan: de boodschap van de premier Alexander De Croo. ‘Het is iedere dag in de krant te lezen: politici die liever ruziemaken dan met elkaar samenwerken’, schrijft De Croo, nadat hij de lezer eerst heeft begroet met het amicale ‘Beste Belgen’. Ernaast staat een paginavullend portret van de 47-jarige politicus van de Open Vlaamse Liberalen en Democraten, kortweg Open VLD.

De Belgen vragen zich nu af of wat ze lezen een mea culpa is of een vroege campagnestunt. De Croo leidt sinds bijna drie jaar een regering die bestaat uit liefst zeven partijen, die tot stand kwam na een uiterst moeizame en bijna anderhalf jaar durende formatie en voortdurend ruziënd over straat gaat.

Bij zijn aantreden beloofde de premier te regeren volgens het motto van basketballegende Michael Jordan, herinnert hij zijn landgenoten in de brief: ‘Met talent win je de wedstrijd, alleen met teamwork word je kampioen.’ Van dat voornemen, concludeert De Croo nu, komt weinig terecht.

Concrete voorvallen noemt hij niet, maar wie in België het nieuws volgt, zal ze moeiteloos kunnen invullen. Vooral ‘Irangate’ ligt vers in het geheugen: de ophef rond minister van Buitenlandse Zaken Hadjah Lahbib, die een visum verleende aan de politiek uiterst omstreden burgemeester van Teheran. Hij woonde in juni een conferentie bij in Brussel.

Afgelopen week, de laatste voor het zomerreces, liepen bovendien de onderhandelingen stuk over een grootschalige fiscale hervorming, waarvoor juist de partij van De Croo zich hard had gemaakt. Extra pijnlijk voor De Croo was dat zijn eigen vicepremier David Clarinval, van de Franstalige liberale partij MR, het akkoord de nek omdraaide. Clarinval vindt dat er nog steeds te veel belasting werd geheven.

Vivaldi-regering

Het kabinet van de Croo werd bij aantreden in september 2020 gedoopt tot ‘de Vivaldi-regering’, omdat de partijkleuren van de grootste partijen (blauw, groen, rood en bruin) corresponderen met die van de vier seizoenen. Maar het geluid dat de ministeries in Brussel produceren, is dus een stuk minder oorstrelend dan het bekende stuk van de Italiaanse barokcomponist.

Uit de brief van De Croo blijkt dat hij dit terdege beseft. ‘Het gaat er ook om hoe wij, politici, met elkaar omgaan. Dikwijls veel te hard. Te vaak wordt op de persoon gespeeld in plaats van over de inhoud te praten.’

Angst voor compromissen

De Belgische premier hekelt met name de angst bij politici om naar gezamenlijke raakpunten en compromissen te zoeken, omdat ze bang zijn voor de reacties van hun achterban en uit wederzijds wantrouwen tussen politieke partijen aan weerszijde van de Belgische taalgrens.

‘Ook ik heb fouten gemaakt’, schrijft de regeringsleider, wederom zonder concreet te worden. Wel belooft hij in de laatste alinea ‘samen met anderen’ keihard te werken aan verbetering.

Volgens de krant De Tijd ‘etaleert de Croo kwetsbaarheid als voorproefje van zijn campagne’ . In België vinden op 9 juni 2024 parlementsverkiezingen plaats. Ook het dagblad De Standaard ziet in de brief van de premier, ondertekend met een handgeschreven ‘Alexander’, de warming-up voor de komende verkiezingsstrijd.

De Belgen vermoeden dat De Croo het idee voor zijn brief heeft afgekeken van zijn demissionaire Nederlandse ambtgenoot. Mark Rutte schreef een aantal keer, meestal in campagnetijd, een brief aan alle Nederlanders. Zoals die over het roemruchte ‘vaasje dat door 17 miljoen gewone en bijzondere mensen wordt vastgehouden’, in de aanloop naar de verkiezingen voor de Provinciale Staten van 2019.