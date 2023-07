Verkiezingssoap Guatemala duurt voort: rechter verbiedt partij van prominente kandidaat

Presidentskandidaat Bernardo Arévalo (rechts) met zijn collega Karin Herrera. Beeld Johan Ordonez / AFP

De uitspraak tegen Movimiento Semilla, de partij van anticorruptiekandidaat Arévalo, is de zoveelste rechterlijke inmenging in de verkiezingen in het Centraal-Amerikaanse land. Voor de eerste ronde sloot het electoraal hof al drie belangrijke oppositiekandidaten uit van deelname. Arévalo, de zoon van de geliefde oud-president Juan José Arévalo (1945-1951) ontsprong die dans. Maar in de aanloop naar de beslissende stembusgang op 20 augustus is hij nu alsnog doelwit van juridische aanvallen.

De openbaar aanklager beweert dat Movimiento Semilla in 2018, voorafgaand aan de vorige verkiezingen van 2019, handtekeningen van burgers heeft vervalst. Deze waren nodig voor de oprichting van de politieke partij, die is verrezen uit de protestbeweging van 2015 tegen toenmalig president Otto Pérez Molina. Meer dan vijfduizend handtekeningen zouden op illegale wijze zijn verkregen. Daarom heeft de rechtbank Movimiento Semilla voor de duur van het onderzoek geschorst. ‘Een wanhoopsdaad van een groep criminele politici die hun einde zien naderen’, reageerde Arévalo op de schorsing.

Sandra Torres

Enkele minuten na de schorsing maakte het Guatemalteekse electoraal hof de officiële uitslag van de eerste verkiezingsronde bekend. Die bevestigde juist dat nieuwkomer Arévalo en de centrumlinkse Sandra Torres de meeste stemmen kregen op 25 juni en het daarom tegen elkaar zullen opnemen in de tweede en beslissende ronde op 20 augustus, omdat geen van beide meer dan vijftig procent van de stemmen behaalde.

Dat de verkiezingsresultaten bijna drie weken later pas definitief worden vastgesteld, is te wijten aan klachten van negen verliezende partijen over vermeende onregelmatigheden tijdens het verkiezingsproces. Zij eisten daarom herziening en uitstel van de definitieve uitslag. Nadat geen verdachte afwijkingen waren gevonden en het beroep op niets uitliep, spanden drie van de negen partijen een nieuwe rechtszaak aan waarin zij verzochten om een hertelling van alle stemmen. Dit verzoek werd aanvankelijk door de president van het Guatemalteekse Hooggerechtshof ingewilligd, maar is dinsdag unaniem door datzelfde Hof afgewezen. Dit maakte de weg vrij voor het electoraal hof om een dag later alsnog de uitslag van de eerste ronde officieel te maken en de laatste verkiezingsronde uit te roepen.

Macht consolideren

Terwijl de strubbelingen rond de eerste verkiezingsronde nog maar net achter de rug zijn, vormt de gerechtelijke schorsing een nieuwe horde op Arévalo’s weg naar het mogelijke presidentschap. Tot ieders verbazing eindigde de 64-jarige socioloog tijdens de eerste ronde met 12 procent van de stemmen op de tweede plek en is daarmee plotseling dé uitdager van Torres, die als voormalig first lady de politieke status quo van het land vertegenwoordigt.

Wat er precies gaat gebeuren nu twee rechtsstatelijke krachten elkaar tegenspreken, is onduidelijk. Wel lijkt het onwaarschijnlijk dat de partij van Arévalo, die na tal van conservatieve regeringen een daadwerkelijke verandering beloofde, zal worden uitgesloten van de tweede ronde. De verkiezingswet van Guatemala verbiedt de schorsing van politieke partijen tussen het moment waarop de verkiezingen worden uitgeschreven en het moment dat ze worden gehouden. Zelfs als dat toch gebeurt, betekent het nog niet dat Arévalo als persoon van deelname wordt uitgesloten.

Daags na de eerste ronde wees de politiek outsider er in gesprek met El País al op dat de elite er alles aan zal doen om de macht te consolideren en dat het strafvervolging daarbij niet uit de weg gaat. ‘Het systeem zal niet gedwee de komst accepteren van een partij die ze niet hadden zien aankomen,’ zei Arévalo toen. ‘We weten dat ze alles gaan proberen en we zijn klaar om het op te lossen.’