Verkiezingsfraude door de Democraten? In het rijke dorp Greenwich zijn ze er nog niet uit

Het dorp Greenwich is een van de welvarendste enclaves van het Amerikaanse noordoosten. Een plek van oud en nieuw geld, en oude en nieuwe politiek. Wat vinden ze hier van de verkiezingsuitslag, en wat erna kwam?

Het is lunchtijd in Greenwich, een dorpje ten noordoosten van New York, en dus stoppen op de parkeerplaats van de delicatessensupermarkt de Porsches en Maserati’s waaruit mannen stappen met het haar strak achterover en een ruitjesoverhemd met daarover een mouwloos iets dat het midden houdt ­tussen een pullover en een bodywarmer, het uniform van de hedgefondsbeleggers en vermogensbeheerders die hier wonen en werken. Ze werken in de grijsbruine kantoren langs de provinciale weg die door het dorp voert, en ze wonen in de enorme landhuizen in de glooiende bossen daarachter, waar dikke lage herfstbladeren de straten bedekken omdat er bijna niemand rijdt. Privéweg, staat er op de bordjes.

Dit is een van de rijkste enclaves van het Amerikaanse noordoosten, een dorp met vier juweliers in de oude hoofdstraat en dealers van Rolls-Royce tot Ferrari op loop­afstand. Het is een plek van oud en nieuw geld, van bedaagde patriciërs-families tot snelle Wall Street-handelaren, en ook van oude en nieuwe politiek: dit is het dorp van zowel de familie Bush, leverancier van een senator en twee vroegere presidenten (George senior ontmoette zijn latere vrouw Barbara hier op de country club), als van Hope Hicks, assistent van de huidige president. De Republikeinse wortels gaan diep.

En dus was de vraag: wat vinden ze hier, in Greenwich, van het verkiezingsresultaat – de uitslag en alles wat daarna kwam?

Mars voor Trump

Want op veel plekken in het land wordt nog steeds met Trumpvlaggen gezwaaid, en zaterdag zal een afvaardiging van die fanatieke stemmers naar Washington rijden om daar hun steun te betuigen aan een president die nog steeds vindt dat hij niet verloren heeft. De Mars voor Trump zal een soort processie worden, een manier om te laten zien dat het geloof sterker kan zijn dan de realiteit: het geloof dat Trump wél gewonnen heeft, dat het een kwestie van tijd is voor de fraude is aangetoond en de tweede termijn van hun redder kan aanvangen.

De realiteit is dat de rechters bijna alle rechtszaken hebben verworpen, en dat Trumps eigen ministerie van Binnenlandse Veiligheid donderdag concludeerde dat het de veiligste verkiezingen in de geschiedenis waren. Vinden ze dat hier ook, de hoogopgeleide, welvarende Republikeinen, die dankzij het trumpisme nog wel­varender zijn geworden?

‘Het is moeilijk om de president ervan te weerhouden zijn ding te doen’, verzucht aan de ene kant Skip Hansford (72), een private- vermogens­beheerder die al decennia Republikeins stemt. ‘Ik denk dat het erg belangrijk is om door te gaan met de hertellingen, maar zoveel fraude? Ik weet het niet. Ik weet niet of er bewijzen zijn. Ik weet alleen dat het niet rommeliger kan worden dan dit.’

‘Het is één grote fraude’, zegt aan de andere kant Ru Cole, ook iemand die in de financiële dienstverlening heeft gewerkt. ‘Ik zeg met een statistisch betrouwbaarheidsniveau van 90 procent dat Biden niet gewonnen heeft.’

Het zijn de twee benaderingen die je eigenlijk ook hoort als je op andere plekken in het land vraagt wat de Republikeinen ervan vinden. Sommige proberen hun geduld te bewaren en hun ongeduld te verbergen, en richten zich op het proces: ze zeggen dat hertellingen geoorloofd zijn maar dat we er niet te veel van moeten verwachten, en hopen dat het land uiteindelijk weer normaal verder gaat.

Ook George W. Bush, de laatste traditionele Republikeinse president en man uit het Greenwich-milieu, zelf winnaar van een hardbevochten en dubieuze verkiezing, feliciteerde Biden begin deze week al en dankte hem voor de ‘patriottische boodschap’ in diens speech zaterdag. Bush noemde Biden ‘een goede man die de gelegenheid heeft gekregen om ons land te leiden en te verenigen’.

Julia Chiapetta: ‘Hier is absoluut de deep state aan het werk voor de ­elites.’ Beeld Stephen Ferry

Anderen gaan volledig overtuigd mee met Trump en zien in zijn aantijgingen en rechtszaken hun eigen wantrouwen bewezen: niet alleen jegens deze verkiezingen, maar jegens het hele systeem. ‘De waarheid komt eindelijk naar boven’, zegt Julia ­Chiapetta, ondernemer. ‘Er is zoveel corruptie in ons stemsysteem! Je verwacht dat misschien in andere landen, maar niet hier. Hier is absoluut de deep state aan het werk voor de ­elites.’

Elites? Wonen die niet hier dan? Nee, zegt Chiapetta. ‘Ik bedoel de Rothschilds, de koningin van Engeland, Merkel en Macron. Al die mensen die elk jaar afspreken in Davos.’

Twee kampen

Voorzitter Dan Quigley van de lokale afdeling van de Republikeinse Partij zegt dat er inderdaad twee kampen bestaan onder zijn leden, ook hier in Greenwich. ‘Je hebt de vurige aanhangers van de president, die vinden dat de verkiezingen gemanipuleerd zijn en denken dat de rechtszaken in zijn voordeel zullen uitpakken. En je hebt de mensen die vinden dat de stemmen weliswaar goed geteld moeten worden, maar daarna zo snel mogelijk een soepele transitie willen, en dan verder. Een ­reset.’

Maar dat het moeilijk is die twee kampen te verenigen heeft hij gemerkt, toen het partijbestuur in Greenwich overwoog een felicitatie te doen uitgaan naar de net gekozen president: er was geen meerderheid voor te vinden.

Greenwich is altijd al een dorp geweest waarin de zogeheten ‘fiscaal conservatieven’ de overhand hadden: mensen die Republikeins stemden vanwege de lagere belastingen, niet vanwege het verbod op abortus en andere sociaal-culturele standpunten. In 2016 bleek Trump met zijn agressieve stijl al een brug te ver voor veel van hen, waardoor Hillary Clinton in Greenwich won. Die steun is dit jaar verder af­gebrokkeld. Trump kreeg nog geen 40 procent van de stemmen, terwijl de verkiezingen voor vier plaatselijke functies wel drie Republikeinen hebben opgeleverd. ‘Voor velen stootte de stijl van de president meer af dan de inhoud aantrok’, zegt Quigley.

De scheiding nu, tussen Republikeinen die zich achter Trump blijven scharen en anderen die door willen, gaat dwars door de sociale klassen heen, zegt hij. ‘Het is niet zo dat je kunt zeggen: de Republikeinen die hier in de bescheidener buurten ­wonen zijn meer Trumpfan dan de bewoners van de villa’s. We zijn verdeeld door overtuiging, niet door rijkdom.’

Courtney Davis werkte vroeger als assistent van Jared Kushner. Beeld Stephen Ferry

Veel Republikeinen willen dan ook niet over de verkiezingen praten, zegt Quigley – terwijl het vroeger, voor de komst van Trump, het gesprek van de dag was. Democraten willen wel, bij de supermarkt: stuk voor stuk vertellen ze hoe opgelucht ze zijn dat Biden heeft gewonnen. ‘Ik ben zó blij’, zegt Courtney Davis, die met haar man en een volle kar de supermarkt uit komt. ‘Al vind ik het eng dat Trump de transitie niet toestaat.’ Ze was vroeger assistent van Jared Kushner, toen hij nog in New York werkte, en zegt niet te kunnen ­begrijpen wat er van hem geworden is. ‘Ik mocht hem echt graag, maar ik vind het vreselijk wat hij met het land heeft gedaan.’

De Republikeinen van Greenwich wachten nu af hoe het eindigt.

Hansford: ‘Ik denk dat Biden uiteindelijk president wordt. Ik heb alle vertrouwen in hem als president.’

Chiapetta: ‘Het zal uiteindelijk goed komen. Eerst de chaos, dan de harmonie.’