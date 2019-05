Verkiezingsdag: de weg omhoog kan overal beginnen

Goedemiddag,

Terwijl Rutte en Baudet het gesprek bij de koffieautomaat domineerden, brachten alle Europese lijsttrekkers hun stem uit en begon het wachten op de prognose.

GESPREK VAN DE DAG

Prognose op komst

Nog vier uur, bij het verschijnen van deze brief, tot onderzoeksbureau Ipsos een eerste prognose geeft van de uitslag van de stembusgang van vandaag. Voor wie vanavond met blocnote en pen voor de tv zit om de winst- en verliesrekening op te maken: laat u niet om de tuin leiden door de reacties van de lijsttrekkers en de partijleiders. Zij hebben allemaal gewonnen. Er is in het meer of minder recente verleden immers altijd een uitslag te vinden die nog beroerder was. Maakt niet uit of dat landelijk, lokaal of provinciaal of desnoods voor de waterschappen was - de weg omhoog die vandaag is ingezet kan overal beginnen.

Trap ook niet in de valkuil van het zetels tellen. Er zijn slechts 26 Nederlandse zetels in het Europees Parlement te verdelen onder zeker twaalf kansrijke deelnemers. Het verschil tussen een of twee zetels kan daardoor een fors verschil in procenten zijn. Het CDA bijvoorbeeld ging in 2014 terug van 20 procent naar 15 procent van de stemmen, maar behield gewoon vijf zetels. Dolgelukkig, uiteraard.

Voor wie dat soort misverstanden vanavond wil voorkomen, hierbij de uitslag van de Kiesraad in 2014:

VRAAG VAN DE DAG

En de uitslag dan?

Voor de officiële uitslag van dit jaar dient u nog wel even geduld te betrachten. Die mag pas naar buiten nadat zondagavond om 23.00 uur het laatste stembureau in Italië de deuren sluit en heel Europa heeft kunnen stemmen. Uit weerzin tegen die Europese regel waagt GeenStijl in samenwerking met Maurice de Hond een poging om zelf de uitslag in de kaart te brengen, daarin ondersteund door honderden vrijwilligers. ‘Mijn taxatie is dat we vanaf 400 bureaus een goed beeld kunnen geven, zo rond 11 uur, half 12', aldus De Hond tegenover verslaggever Dion Mebius. De Hond denkt dat veel politici zullen intunen; bij de statenverkiezingen van maart zat hij met zijn vroege analyse van de binnenkomende resultaten uit de gemeenten niet ver van de einduitslag. ‘Na de Ipsos-exitpoll van de NOS gaan we bij jullie kijken, hoor ik ze nu zeggen.’

Dat kunnen ze in elk geval doen via de lokale Amsterdamse omroep Salto, waar het tellen vanavond live wordt gevolgd.

THE DAY AFTER

Rutte-Baudet

Vooraf was het het meest omstreden tv-debat van de afgelopen jaren, en daarin kwam gedurende en na de uitzending geen verandering: over de verbale krachtmeting tussen VVD-voorman Rutte en Forum-leider Baudet, woensdagavond in Pauw, zal nog lang worden nagepraat. Al is het maar omdat - gezien de hoge kijkcijfers - elke redactie zich nu afvraagt of dit recept voor herhaling vatbaar is.

Het manco waaraan veel andere tv-debatten tegenwoordig lijden, werd woensdagavond immers nog breeduit gedemonstreerd in het NOS-slotdebat tussen de Europese lijsttrekkers: te grote drukte noopt tot zoveel bondigheid dat er weinig ruimte over blijft voor argumenten. Korte interviews zaten discussie en onderbouwing in de weg, vonden ook sommige deelnemers. ‘Als we dit soort makkelijke debatjes met oneliners blijven voeren, blijven de echte problemen onbenoemd.’

Of het allemaal nog effect heeft gehad op het humeur van de kijkers, kunnen we vanavond zien aan het verschil tussen de meest recente peilingen en de exitpoll. Vanaf 21.00 uur vindt u de prognose, de analyse en de reacties op volkskrant.nl.

Dagkoersen is de politieke nieuwsbrief van de Volkskrant.