Verkiezingen zijn op 22 november, de race tegen de klok begint nu

Pieter Omtzigt stemt voor de Tweede Kamer op 17 maart 2021. Het is nog onduidelijk of hij, nu nog actief als partijloze eenmansfractie, met een nieuwe partij wil meedoen aan de verkiezingen. Beeld ANP

Op z’n vroegst waren verkiezingen in oktober mogelijk geweest, maar het kabinet heeft bewust voor deze datum gekozen omdat er voldoende tijd moet zijn om alle stappen zorgvuldig te doorlopen. Bovendien is de Kamer de komende weken met reces.

Ook nu er met november extra ademruimte is, verloopt het pad naar de verkiezingen volgens een strak tijdschema met krappe deadlines. De politieke partijen zullen vaart moeten maken. Ze moeten hun kandidatenlijsten op tijd klaar hebben, hun leiders kiezen en parallel daaraan de campagne op gang krijgen. Dat kan vooral voor nieuwe partijen nog een behoorlijke uitdaging blijken.

Over de auteur

Hessel von Piekartz is politiek verslaggever voor de Volkskrant. Hij schrijft over de volksgezondheid, pensioenen en sociale zekerheid. Hij werd in 2022 genomineerd voor de journalistieke prijs De Tegel.

Hoewel november nog ver weg lijkt, is de eerste deadline al in zicht. Voor nieuwe partijen althans, want een partij die bij de vorige verkiezingen nog niet op de kieslijst stond, moet zich bijna drie maanden voor de dag van de verkiezingen al registreren bij de Kiesraad om überhaupt mee te mogen doen. Dat betekent dat er vóór 28 augustus al knopen moeten worden doorgehakt.

Tijd om te dralen is er voor nieuwkomers dus niet. Zo moet Pieter Omtzigt, nu nog als partijloze eenmansfractie in de Kamer, snel besluiten of hij met een nieuwe partij wil meedoen aan de verkiezingen. Hij heeft langer de tijd als hij zich aansluit bij een bestaande partij, maar dat lijk hij niet te willen. Eerder werd hij in verband gebracht met de BBB, maar deze week liet hij weten daar niks voor te voelen. Ook een terugkeer bij zijn oude partij CDA zit er niet in.

Enige speling

In de Kieswet staat dat partijen na hun registratie nog 42 dagen moeten hebben om hun kandidatenlijsten voor de stembiljetten aan te leveren. Dit betekent dat de deadline voor het inleveren van de kandidatenlijsten 9 oktober is. Die datum geldt niet alleen voor nieuwkomers: ook andere partijen hebben tot die tijd om hun lijsten samen te stellen.

Voor zittende partijen zal die tijd vermoedelijk voldoende zijn. Zij hebben hun partijapparaat over het algemeen al op orde en zullen niet halsoverkop naar een heel arsenaal nieuwe potentiële Kamerleden op zoek moeten.

Dat de huidige Tweede Kamer de volle vier jaar niet heeft afgemaakt, helpt daarbij. Velen die nu in de Kamer zitten hebben zich immers ingesteld op een verblijf van vier jaar en willen nu vermoedelijk nog wel door. In haar planning maakte de VVD afgelopen week al bekend dat zij op 2 oktober de kandidatenlijst inlevert – een week voor de uiterste deadline.

Op zoek

Voor een partij als de BBB ligt dat anders. De eenmansfractie van Caroline van der Plas verwacht een flinke uitbreiding van het aantal zetels en heeft dus een behoorlijke lijst nodig. De BBB kan echter niet putten uit een vijver met potentiële Kamerleden die de rangen van de partij hebben doorlopen. In plaats daarvan moet de BBB nu actief op zoek naar kandidaten.

De partij is er zelf van overtuigd dat het goed komt. Om die bewering kracht bij te zetten, verwijst de BBB naar de Provinciale Statenverkiezingen. Ook toen lukte het de nieuwkomer om zowel in de provincies als voor de senaat een lijst bij elkaar te krijgen.

Als de kandidatenlijsten eenmaal zijn ingeleverd, hebben de partijen nog precies 44 dagen tot de verkiezingsdag. Achter de schermen wordt dan overigens nog hard gewerkt om alles op 22 november goed te laten verlopen. Gemeenten moeten bijvoorbeeld stemlokalen inrichten en stembureauleden aanstellen. Sommige gemeenten nemen soms wel een half jaar de tijd voor de organisatie daarvan.

De komende vier maanden zijn dus hard nodig. De periode tussen de val van het kabinet en verkiezingsdag is overigens niet uitzonderlijk kort of lang. Vergelijkbare scenario's kwamen eerder voor. Zo viel ook in 2006 het kabinet in de periode voor het reces en waren er, net als nu, verkiezingen op 22 november.