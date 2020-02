Verkiezingen Malawi ongeldig verklaard

Rechter Ivy Kamanga (derde van Links) was betrokken bij het proces. Beeld AFP

Het is pas de tweede keer in Afrika dat rechters de herverkiezing van een staatshoofd annuleren, nadat zoiets in 2017 tot ieders totale verrassing was gebeurd in Kenia.

De verkiezingen in Malawi (bijna 20 miljoen mensen) vonden al in mei vorig jaar plaats. Peter Mutharika, president sinds mei 2014, werd door de kiescommissie uitgeroepen tot winnaar. Oppositiegroepen tekenden bezwaar aan, waarna een lang traject begon dat maandag dus is geëindigd met de opvallende uitspraak van Malawi’s rechters.

De rechters menen dat er voldoende bewijs is dat er rond Malawi’s stembusgang onregelmatigheden plaatsvonden die de uitslag dusdanig hebben beïnvloed dat er nieuwe verkiezingen nodig zijn. De oppositie noemde de stembusgang van mei vorig jaar een ‘overval op klaarlichte dag’. President Mutharika en de Malawische kiescommissie ontkenden dat er sprake was geweest van verkiezingsfraude.

De vraag is nu hoe met name de regerende Democratische Progressieve Partij van Mutharika gaat reageren. Nieuwe verkiezingen moeten plaatsvinden binnen 150 dagen, maar Mutharika’s partij kan mogelijk nog in beroep gaan bij Malawi’s hoogste rechtbank, het supreme court.

In de straten van de hoofdstad Lilongwe heerste in de aanloop naar de uitspraak van de rechters een gespannen sfeer. Vorig jaar, na de verkiezingsuitslag, vonden er in Malawi confrontaties plaats tussen oppositieaanhangers en ordediensten. Gevreesd wordt voor nieuwe gewelddadigheden in Malawi, waar sinds de onafhankelijkheid in 1964 niet eerder juridisch bezwaar was aangetekend tegen een uitslag van presidentsverkiezingen.

In 2017 werd Kenia het eerste Afrikaanse land waar rechters de herverkiezing van een president tenietdeden, wat leidde tot bespiegelingen over het belang van onafhankelijke rechtspraak als baken van hoop voor kiezers in Afrika – waar presidenten maar al te vaak verkiezingsuitslagen manipuleren. In Kenia werden de verkiezingen overgedaan maar weigerde de oppositie een tweede keer mee te doen, volgens haar omdat er nog steeds geen sprake zou zijn van een eerlijke stembusgang. President Uhuru Kenyatta won vervolgens met gemak en kreeg alsnog zijn herverkiezing.