Verkiezingen krijgen ‘meerwaarde’ als stemmen ook maandag en dinsdag mogelijk is

Een stembureau in Terwolde tijdens de laatste Statenverkiezingen in maart. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

In de coronajaren 2021 (landelijke verkiezingen en herindelingsverkiezingen) en 2022 (gemeenteraadsverkiezingen) konden kiezers dankzij tijdelijke wetgeving ook op de twee dagen voorafgaand aan de gebruikelijke woensdag naar de stembus. Dit om drukte en gezondheidsrisico’s voor met name oudere stemgerechtigden te beperken.

Volgens een evaluatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken uit juni 2021 reageerden kiezers positief. Bij de landelijke verkiezingen ging 12 procent van de kiesgerechtigden op maandag of dinsdag naar de stembus. Kajsa Ollongren (D66), destijds de verantwoordelijke minister, sprak de verwachting uit dat deze zogenoemde ‘early voting’ wel eens een blijvertje kon zijn. Bij de gemeenteraadsverkiezingen een jaar later ging bijna een op de vijf kiezers maandag of dinsdag stemmen.

Drie dagen om een stem uit te brengen

Toch heeft het nieuwe kabinet geen stappen gezet om, nu de tijdelijke covid-wetgeving sinds 1 juli vorig jaar niet meer van kracht is, de Kieswet aan te passen. De Kamerleden Joost Sneller (D66) en Julian Bushoff (PvdA) doen dit met hun wetsvoorstel wel. Zij refereren daarbij ook aan een initiatief van hun voorgangers Boris van der Ham (D66) en Pierre Heijnen (PvdA) die al in 2008, ver voor corona, voorstellen in deze richting deden.

‘Wij willen het verkiezingsproces zo toegankelijk mogelijk maken’, zegt Sneller. ‘Tijdens corona was de boodschap nog dubbel: geef ouderen en kwetsbaren de ruimte om op maandag en dinsdag te stemmen, en ga zelf op woensdag. Nu is het tijd voor een eenduidig signaal: u hebt drie dagen de tijd om uw stem uit te brengen. Wij hopen dat dit zal bijdragen aan een hogere opkomst.’

Sneller wijst erop dat in veel andere landen stemmen voorafgaand aan de feitelijke verkiezingsdag heel gebruikelijk is. Volgens een enquête van persbureau ANP en website Kieskompas aan de vooravond van de verkiezingen voor Provinciale Staten, in maart dit jaar, had ruim de helft van de Nederlanders het meerdaagse stemmen graag willen behouden. Het was toen niet meer mogelijk.

Drie dagen stemmen kost 10 miljoen extra

De initiatiefnemers refereren verder aan het gezaghebbende rapport uit 2018 van de Staatscommissie parlementair stelsel, onder voorzitterschap van VVD-coryfee Johan Remkes. Die commissie deed ook de aanbeveling early voting in te voeren, omdat het zou bijdragen aan ‘het verlagen van de drempel voor kiezers om te gaan stemmen’.

Bijkomend voordeel van meerdaagse stemmen in een stemlokaal is dat het aantal volmachten omlaag gebracht kan worden. Als mensen meer mogelijkheden hebben hun stem uit te brengen, hoeven zij dat minder vaak uit te besteden aan familie of kennissen. Dat verlaagt de kans op fraude en schending van het stemgeheim. Ook Remkes wees hier al op. D66 en PvdA stellen voor dat per kiezer nog slechts een volmachtstem kan worden uitgebracht, in plaats van twee. Tijdens corona was dat aantal zelfs tijdelijk naar drie uitgebreid.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Kiesraad hebben laten weten ‘dat vervroegd stemmen in een behoefte voorzag’. De huidige minister Hanke Bruins Slot (CDA) ziet dat ook, maar mist de financiële onderbouwing voor de 10 miljoen euro extra die nodig is om voldoende stembureaus drie dagen open te houden. De Raad van State adviseert eerst nog nieuwe ‘experimenten’ met vervroegd stemmen. De initiatiefnemers vinden dat niet nodig. ‘Wij zijn voldoende overtuigd dat dit meerwaarde heeft.’