Verkiezingen in Bulgarije: tegen de oorlog, maar gek op Rusland

Bijeenkomst van de Nationale beweging van russofielen, zondag 25 september in Kalofer. Beeld Elisa Maenhout

Op een Bulgaarse bergweide vol platgetrapte koeienpoep dansen een man of vijftig de horo, een traditionele rondedans. Ze draaien rond op de volksmuziek, armen in elkaar gehaakt, terwijl een solerende klarinettist koortsachtig over de toonladders glijdt. De bijeenkomst aan de voet van het Balkangebergte heeft alles weg van een traditioneel Bulgaars feest. Maar de deelnemers zwaaien naast Bulgaarse ook met Russische vlaggen. Foto’s van Poetin en Stalin sieren banieren en T-shirts. Een enkeling houdt demonstratief de letter ‘Z’ omhoog.

Symbolen die elders in Europa worden geassocieerd met oorlogsgeweld, vernietiging en genocide, wapperen vrolijk op de jaarlijkse bijeenkomst van de Nationale Beweging van russofielen vlakbij het plaatsje Kalofer. Een stuk of duizend mensen (volgens de organisatie zijn het er drie keer zoveel) vieren vandaag de Russisch-Bulgaarse relatie. ‘Ik ben hier omdat ik van Rusland houd’, zegt de 44-jarige Sonja Vaseva, gekleed in een slobbertrui met Goofy erop. Ze heeft de Russische en de Bulgaarse vlag bij zich. ‘Rusland heeft alles voor ons gegeven. Waar zou Bulgarije zijn zonder Rusland?’

Op een bijeenkomst van russofielen neemt de liefde voor Rusland, weinig verrassend, een hoge vlucht. Daarbuiten is de Bulgaarse samenleving verdeeld over het thema. Bij de verkiezingen komende zondag is Rusland de olifant in de kamer: geen van de grotere partijen wil haar vingers aan het polariserende onderwerp branden. In het versplinterde politieke landschap telt iedere stem. Bulgaren gaan bovendien met frisse tegenzin naar de stembus. Het zijn de vierde verkiezingen in twee jaar tijd, nadat twee formaties op de klippen liepen en een pro-Europese regering in juni ten val kwam.

Takken aan dezelfde boom

Ongeveer eenderde van de Bulgaren heeft sterke sympathieën voor Rusland, zegt Todor Galev, directeur van het Centre for the Study of Democracy in Sofia. Vóór de Russische invasie van Oekraïne was dit aandeel van de bevolking groter. ‘Na 24 februari daalde de populariteit van Rusland snel. Maar deze ontwikkeling lijkt afgelopen maanden weer te keren.’ Galev wijt dit aan de ‘golf van Russische desinformatie’ die het land overspoelt en inspeelt op pro-Russische sentimenten onder de bevolking.

De historische verbondenheid van beide landen is een gemeenplaats in Bulgarije. ‘We zijn allebei Slavische volkeren, takken aan dezelfde boom’, zegt de 65-jarige Valina Georgieva. Ze heeft een Russisch vlaggetje en draagt een T-shirt met de tekst Dream your way. ‘Ik voel me diep verbonden met Rusland. De taal, het alfabet, de literatuur...’ En vergeet de orthodoxe kerk niet. ‘Russen denken zoals wij.’ Ze is net als de meeste bezoekers tegen de oorlog in Oekraïne. ‘Het is een politieke aangelegenheid’, zegt Georgieva, terwijl de volksmuziek wordt ingeruild voor een zanger die Russische smartlappen ten gehore brengt. ‘Ik voel me verbonden met de mensen.’

Het idee van deze volkerenvriendschap stamt uit de 19de eeuw. Rusland wilde zijn invloed op de Balkan vergroten en de Ottomanen verdrijven. Dat ging met soft power – het aanhalen van banden met nationale bewegingen op de Balkan, zoals de Bulgaren – en met hard power: oorlog. Tijdens een van deze veldtochten tegen de Turkse sultan, in 1877-1878, wist Bulgarije zich met Russische hulp los te maken van het Ottomaanse Rijk. Sindsdien is de Russisch-Bulgaarse vriendschap een feit, zeggen veel Bulgaren. De werkelijkheid was rommeliger. De net onafhankelijk geworden Bulgaarse elites voelden er weinig voor om het Ottomaanse juk in te ruilen voor het Russische.

Aantrekken en afstoten

Tot aan de Tweede Wereldoorlog was de relatie tussen beide landen een proces van aantrekken en afstoten, waarbij Bulgarije zowel naar het oosten als naar het westen keek. Maar onder het communisme (1944-1989) werd deze complexe geschiedenis uitgewist. Bulgarije viel binnen de invloedssfeer van de Sovjet-Unie, dus was er enkel plek voor de positieve kanten van Rusland. De goedheid van de ‘grote broer’ groeide uit tot mythische proporties. In sommige schoolboeken is dit nog steeds terug te vinden. Na de val van het communisme keek Bulgarije opnieuw met één oog naar het westen en met het andere naar het oosten.

Door deze geschiedenis vinden pro-Russische sympathieën een vruchtbare bodem in Bulgarije, zegt Dimitar Bechev, politicoloog aan Harvard. Hij publiceerde in 2017 het boek Rival Power over de Russische invloed op de Balkan. ‘Een substantieel deel van de bevolking steunt Rusland. Maar dit zijn vooral de oudere mensen. Er is ook een sterke, pro-Europese beweging in het land.’ Na demonstraties voor Rusland dit voorjaar, gingen in mei duizenden Bulgaren juist uit solidariteit met Oekraïne de straat op.

Toen Rusland raketten afvuurde op Kyiv, zat in Sofia een premier die kritisch was over Rusland: Kiril Petkov. Hij ontsloeg een defensieminister die de oorlog een ‘speciale operatie’ noemde, reisde naar Kyiv, steunde sancties en zette als klap op de vuurpijl nog zeventig Russische diplomaten uit voordat zijn regering viel. ‘Petkov vormt zeker een breuk met het verleden’, zegt Bechev. Eerdere regeringen aten vaak van twee walletjes. ‘Bojko Borissov (tussen 2009 en 2021 driemaal premier, red.) toonde de EU zijn meest westerse gezicht, maar gaf tegelijk Russische zakelijke belangen vrij spel.’

Graffitiguerrilla in Sofia

De verdeeldheid over Rusland uit zich ook in de discussie over de vele Sovjetmonumenten in Bulgarije, die sinds de invasie opnieuw is opgelaaid. Zoals het grote monument voor het Rode Leger in Sofia, een imposante zuil met daarop een Russische soldaat. ‘Weg met Poetin’, staat er in rode letters op gekalkt, het zoveelste teken van de graffitiguerrilla in de Bulgaarse hoofdstad – elders zijn Oekraïense vlaggen bekalkt met de letter Z.

'Weg met Poetin', is er op het Monument voor het Rode Leger in Sofia gekalkt. Beeld Elisa Maenhout

‘Dat is toch geen beschaafde manier om je mening te uiten’, zegt Svetanka Nesjkova (71) afkeurend over de leus op het standbeeld. De soldaat mag trouwens blijven. ‘Geschiedenis is geschiedenis. Daar verander je toch niets aan.’ De oorlog, die haar echtgenoot met een kuchje een ‘speciale operatie’ noemt, doet haar verdriet, zegt ze. ‘Maar als Bulgarije moeten we ons er niet in mengen, we zijn maar een klein land.’ Dat de vorige regering zo fel van leer trok tegen Rusland, vindt ze daarom verkeerd.

De 24-jarige Ivan Ivanov zit met twee vriendinnen in de schaduw van het standbeeld. De student Internationale Betrekkingen vindt dat de Bulgaarse relatie met Rusland losstaat van het conflict in Oekraïne. ‘Ze hebben ons bevrijd van vijf eeuwen overheersing door de Turken.’ Hij is tegen de oorlog, die volgens hem helemaal niet om Oekraïne draait. ‘Het is een strijd tussen de Verenigde Staten, de Navo en Rusland.’ Dat concludeert hij op basis van zijn eigen onderzoek op internet, want ‘de media vertellen lang niet alles’.

Russofobie

Bulgarije is bevangen door russofobie, hoor je ook op het russofielenfeest in Kalofer. En uitgelaten als de bezoekers zijn over Rusland, zo somber zijn ze over Bulgarije. ‘Op alle lijstje bungelen we onderaan. Het enige waar Bulgarije in uitblinkt, is het aantal stuwdammen per hoofd van de bevolking’, klaagt de 65-jarige Georgieva. Bulgarije wil een rijk ontwikkeld land worden, zegt ze. ‘Maar de EU en Amerika houden dat tegen, ze willen ons afhankelijk maken van hun westerse bedrijven. Ze behandelen ons als tweederangsburgers. Maar bij Rusland heb ik me altijd gelijkwaardig gevoeld.’

Bulgarije is een low-trust society, legt Galev van het Centre for the Study of Democracy uit. Het vertrouwen in de instituties en de media is laag. Russische desinformatie heeft hierdoor vrij spel: de cynische boodschappen vergroten bestaande tegenstellingen in de maatschappij uit en richten zich op een publiek dat nergens meer in gelooft.

Terug het hart van Sofia verkoopt Paraskieva Fortoenkova (71) broches en sieraden op een rommelmarkt. Haar kraampje kijkt uit op de Aleksander Nevski-kathedraal, die werd gebouwd ter ere van de 200 duizend Russische soldaten die stierven tijdens de veldtocht van 1878 waarbij Bulgarije onafhankelijk werd – Russische machthebbers waren altijd al kwistig met soldatenlevens. Over Rusland heeft ze sinds begin dit jaar geen goed woord over. ‘Hoe kan ik iets positiefs over dat land zeggen, als je ziet wat ze aanrichten in Oekraïne?’