Verkennersdebat treft de Tweede Kamer op een kwetsbaar moment

Mark Rutte, Kees van der Staaij, Sigrid Kaag en Jesse Klaver in gesprek met Kamervoorzitter Khadija Arib na afloop van de regelingen over het debat over de gelekte stukken van de verkenners. Beeld Freek van den Bergh/ de Volkskrant

Het verkennersdebacle treft de parlementaire cyclus in zijn meest kwetsbare fase. Kabinetsleden treden in het debat ineens aan als fractieleiders die hun eigen partijgenoten moeten ondervragen – zij voerden immers de kieslijst van hun partij aan. De Kamervoorzitter leidt het debat maar is ook degene die namens de Tweede Kamer de verkenners heeft aangesteld. De verkenners worden ondervraagd over hun rol in het formatieproces die nergens goed is vastgelegd. En eigenlijk had hun taak afgerond moeten zijn op de dag dat de nieuwe Kamer aantreedt.

De Kamer moet zich met 69 nieuwe leden nu buigen over een van de meest ingewikkelde kwesties van de laatste jaren, in een debat dat sterk op improvisatie rust. Dat bleek toen woensdag het debat steeds opnieuw moest worden geschorst omdat de benodigde stukken nog niet voorhanden waren.

'Levend staatsrecht’

‘Levend staatsrecht’, is de omschrijving van voormalig D66-Kamerlid Boris van der Ham, met Gerard Schouw in 2012 vormgever van een kabinetsformatie waarbij de Tweede Kamer de regie heeft en de koning buitenspel staat. Dit nieuwe proces is nog lang niet tot in detail doordacht.

Verkenners komen in de oorspronkelijke opzet niet voor. Hun taak zal beter moeten worden afgebakend. Dat geldt ook voor de functievereisten. Van de oude (Ollongren, Jorritsma) en nieuwe (Koolmees, Van Ark) verkenners komen er drie wellicht in aanmerking voor een plaats in een volgend kabinet, wat de schijn van belangenverstrengeling kan wekken.

Dat de regierol bij de Tweede Kamer ligt, blijkt niet uit het verloop van het proces. De ambtenaren die de ondersteuning verzorgen zijn van Algemene Zaken, het ministerie van minister-president Rutte, zeer waarschijnlijk een van de hoofdrolspelers in de komende formatie. Ondersteuning vanuit de Tweede Kamer zou logischer zijn.

Gespreksverslagen

Gespreksverslagen en andere stukken zijn niet in het bezit van de Tweede Kamer, zo bleek toen Geert Wilders daar aan het begin van het debat om vroeg. Ook was niet bekend of de Tweede Kamer het recht heeft – zoals in de loop van het debat gebeurde – mail- en app-verkeer en verslagen van eventuele gesprekken met derden op te vragen. In elk geval bleek de Tweede Kamer niet over die stukken te beschikken. Wel wisten de fractieleiders dat er gespreksverslagen zouden worden gemaakt, en dat die later openbaar zouden worden gemaakt. Desondanks drong demissionair premier Rutte er op aan, die verslagen nog niet openbaar te maken. Hij kreeg daarvoor geen meerderheid.

Lilian Marijnissen (SP) noemde het een schoffering van de democratie dat de Tweede Kamer zo vaak om de stukken moest vragen. ‘Dat terwijl de verkenners in opdracht van de Tweede Kamer werken.’