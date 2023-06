Verkenners zagen Pieter Omtzigt in de formatie meteen als een risicofactor

Verkenner Kajsa Ollongren haast zich naar haar dienstauto, nadat ze zojuist een positieve uitslag kreeg van een coronatest. Op de leesbare papieren onder haar arm staat ‘positie Omtzigt, functie elders’. Beeld Bart Maat

Het ging om een gesprek dat de verkenners kort na hun aanstelling hadden met toenmalig Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib. Het tv-programma Nieuwsuur beschikt over de aantekeningen die een ambtenaar maakte van dat gesprek. Daaruit blijkt dat Jorritsma en Ollongren meteen vroegen om meer tijd dan de twee weken die ze voor hun verkenningsopdracht hadden gekregen. Zij wilden onder meer het officiële tellen van de stemmen afwachten om te zien hoeveel voorkeurstemmen Omtzigt zou krijgen in het CDA en of dat er meer zouden worden dan het aantal stemmen voor lijsttrekker Wopke Hoekstra. Dat zou de interne verhoudingen in het CDA op z’n kop kunnen zetten en daarmee van betekenis zijn voor de positie van die partij in de formatie.

De gang van zaken rond Omtzigt in de formatie is een open wond op het Binnenhof. Nadat uit de per ongeluk geopenbaarde aantekeningen bleek dat in de verkennende gesprekken met VVD-leider Mark Rutte kennelijk werd gesproken over de positie van het populaire Kamerlid, kwam de formatie onder hoogspanning te staan en zegde uiteindelijk de voltallige oppositie het vertrouwen in de premier op. Voor veel partijen keerde dat vertrouwen sindsdien ook niet meer terug.

Grote zorgen over CDA

In de Kamerdebatten die destijds werden gevoerd namen de verkenners Jorritsma en Ollongren de schuld voor het noemen van Omtzigt op zich, maar suggereerden zij ook nadrukkelijk dat zijn positie slechts terloops aan de orde was geweest. Dat is niet waar, concludeert Nieuwsuur op basis van het gespreksverslag met Arib. Daaruit blijkt dat met name Jorritsma zich grote zorgen maakte over de positie van Omtzigt en de invloed daarvan op de stabiliteit van op het CDA als potentiële regeringspartij. Arib reageerde verbaasd en merkte op dat haar eigen positie als de populaire nummer twee van de PvdA toch ook geen probleem was.

Enkele oppositiepartijen reageren verwonderd op de berichtgeving en willen een nieuw debat met de hoofdrolspelers over de gang van zaken. Hoewel Jorritsma en Ollongren destijds niet meer goed wisten te reconstrueren hoe de naam van Omtzigt in hun aantekeningen was beland, boden zij er wel hun excuses voor aan. ‘Er zijn slechts twee mensen verantwoordelijk voor het bestaan en de inhoud van het memo en dat zijn wij’, schreef het tweetal destijd in een brief aan Kamervoorzitter Arib. Ze noemde de suggestie om een ‘functie elders’ voor Omtzigt te zoeken ‘zeer ongepast’ en schreven dat het niet had mogen gebeuren.