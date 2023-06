Verkenners moeten opnieuw uitleggen waarom zij in de formatie zo druk waren met Pieter Omtzigt

25 maart 2021: verkenner Annemarie Jorritsma op het Binnenhof. Beeld EPA - Bart Maat

Een meerderheid in de Kamer besloot dinsdag geen genoegen meer te nemen met de verklaring die de verkenners destijds gaven over de manier waarop er over Omtzigt was gesproken. Dát dat was gebeurd, bleek eind maart 2021 uit de per ongeluk geopenbaarde aantekeningen van Ollongren. Daaruit viel af te leiden dat in de verkennende gesprekken met VVD-leider Mark Rutte was gesproken over een ‘functie elders’ voor het populaire Kamerlid, dat in de jaren daarvoor als lid van het CDA naam maakte met scherpe kritiek op het kabinetsbeleid.

Dat zette de formatie onder hoogspanning. Veel partijen ontwaarden een poging om een kritisch Kamerlid in te kapselen of de mond te snoeren. Toen premier Rutte eerst ontkende dat er over Omtzigt was gesproken en dat later toch moest erkennen, zegde uiteindelijk de voltallige oppositie het vertrouwen in de premier op.

Omtzigt een ‘risicofactor’

Veel fracties verdachten destijds vooral de minister-president van het op de agenda zetten van Omtzigts positie. Vorige week onthulde Nieuwsuur echter dat de verkenners Jorritsma en Ollongren er al voor hun gesprek met Rutte mee bezig waren. In een vertrouwelijk gesprek met toenmalig Kamervoorzitter Khadija Arib noemde Jorritsma het Kamerlid een ‘risicofactor’ voor de stabiliteit van een nieuw te vormen kabinet. Arib noch Jorritsma heeft dat destijds gedeeld met de Kamer in de debatten die over de kwestie werden gevoerd.

Daarom zijn de pijlen van de Kamer nu vooral gericht op de verkenners. Een meerderheid wil dat zij op korte termijn in een brief verklaren of het gesprek inderdaad heeft plaatsgevonden, wat daar is gezegd, op wiens verzoek dat was en waarom dat niet met de Kamer is gedeeld, ook niet toen iedereen vroeg om meer informatie. Ook van Arib verwacht een meerderheid op korte termijn zo’n brief. Zij zat destijds het debat voor waarin de Kamer probeerde uit te zoeken wat er binnenskamers nou precies was gezegd.

Een deel van de Kamer wil ook een debat met de verkenners en met Arib, maar een meerderheid wil eerst afwachten wat zij schriftelijk verklaren.

Omtzigt liet weten dat hij vooralsnog niet zit te wachten op ‘weer een debat over mezelf’. Wel hoopt hij dat de verkenners en Arib nu open kaart spelen. ‘Het heeft er alle schijn van dat ze vergeten zijn gesprekken te melden. Ik hoop dat ze dit binnen een dag of drie gewoon kunnen ophelderen. Het gaat er niet om dat er over mij is gesproken, het gaat erom dat ze erover logen. Maak nou in één keer schoon schip.’